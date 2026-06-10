Dijin ocupa bienes por actividades ilícitas en Cúcuta y Villa del Rosario

Ocupación de bienes por extinción de dominio en el área metropolitana de Cúcuta/ Foto Dijin

Cúcuta

En una ofensiva contra las finanzas criminales y la financiación del Terrorismo, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, materializó la extinción del derecho de dominio de 68 bienes vinculados a actividades ilícitas.

Las operaciones simultáneas se desarrollaron en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Villa del Rosario (Norte de Santander).

En una primera acción adelantada en Bogotá y Cúcuta, los investigadores de la DIJIN ejecutaron la Operación “Cadivi”, logrando la ocupación de 63 bienes avaluados en aproximadamente $9.500 millones de pesos.

Estas propiedades estaban registradas a nombre de Delmer Ardila Reyes, capturado en 2016 por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Ardila Reyes es señalado como el principal determinador de transacciones ilícitas por cerca de $10.000 millones de pesos entre los años 2009 y 2010.

La modalidad consistía en el cambio de divisas a través de bonos Cadivi, otorgados en su momento por el gobierno venezolano. Mediante datáfonos en Colombia, se cobraba una comisión del 25% por cada bono.

Los peritos en grafología de la DIJIN descubrieron que las firmas en los documentos examinados correspondían presuntamente a personas fallecidas.

Los dineros eran posteriormente mezclados con actividades lícitas a través de la empresa Distrilibros Cúcuta Ltda. para darles apariencia de legalidad.

Las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo afectaron: 4 casas y 2 apartamentos; 1 local comercial y 1 oficina; 2 sociedades y 3 establecimientos de comercio; 7 vehículos (5 carros y 2 motocicletas) y 43 títulos valores.