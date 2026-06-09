Secretario de Seguridad de Medellín entregó balance de desmanes tras el partido Nacional vs. Junior
Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, estuvo en 6AM W y entregó un balance general de los desmanes que se presentaron el el juego de vuelta de la final de la liga.
Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los desmanes que se presentaron tras el partido de la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional vs. Junior y entregó un balance general.
Tras el final del juego, que coronó a Junior como bicampeón de Colombia, se presentaron disturbios que dejaron una persona muerte, varias heridas y otras capturadas.
Noticia en desarrollo...
Escuche la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...