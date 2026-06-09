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09 jun 2026 Actualizado 16:43

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Secretario de Seguridad de Medellín entregó balance de desmanes tras el partido Nacional vs. Junior

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, estuvo en 6AM W y entregó un balance general de los desmanes que se presentaron el el juego de vuelta de la final de la liga.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los desmanes que se presentaron tras el partido de la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional vs. Junior y entregó un balance general.

Tras el final del juego, que coronó a Junior como bicampeón de Colombia, se presentaron disturbios que dejaron una persona muerte, varias heridas y otras capturadas.

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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