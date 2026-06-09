Secretario de Seguridad de Medellín entregó balance de desmanes tras el partido Nacional vs. Junior

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los desmanes que se presentaron tras el partido de la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional vs. Junior y entregó un balance general.

Tras el final del juego, que coronó a Junior como bicampeón de Colombia, se presentaron disturbios que dejaron una persona muerte, varias heridas y otras capturadas.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:31 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio en vivo: