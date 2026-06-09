Disturbios en la final de Nacional vs Junior en Medellín: un fallecido y un periodista lesionado

Medellín

La final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, disputada este 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, estuvo empañada por disturbios y hechos violentos que obligaron la intervención de las autoridades, luego de que dejaran a un joven fallecido y a un periodista lesionado.

Durante el encuentro deportivo se registraron riñas en diferentes sectores de las tribunas. Algunos de los enfrentamientos ocurrieron entre los mismos hinchas de Atlético Nacional, quienes protagonizaron agresiones con tubos de PVC, mientras que en otros puntos del estadio se presentaron provocaciones y altercados entre seguidores de ambos equipos.

Balance de afectaciones

Según el reporte oficial, en las alteraciones del orden público se registró el homicidio con arma cortupunzante de un hombre de 22 años identificado como Johan Alexander Leal, quien fue trasladado a un centro asistencial donde posteriormente fallece debido a la gravedad de sus heridas.

Otro episodio violento tuvo como víctima al comentarista de Win Sports Juan José Peláez. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, un aficionado rompió el vidrio de la cabina de transmisión donde se encontraba el equipo periodístico del canal, provocándole lesiones.

“Desde Win Sports rechazamos de manera categórica los hechos de violencia ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante la final entre Atlético Nacional y Junior, donde nuestra cabina de transmisión fue objeto de un ataque que puso en riesgo la integridad de nuestro equipo periodístico y dejó herido a nuestro comentarista Juan José Peláez”, indicó el canal en un comunicado.

Tras lo ocurrido, organismos de emergencia atendieron al periodista en el lugar de los hechos. Según confirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, las heridas sufridas por Peláez no revisten gravedad y el presunto responsable del ataque fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas. Los escenarios deportivos deben ser espacios para la convivencia, el respeto y la sana competencia”, expresó el secretario de Seguridad en sus redes sociales.

Como resultado de los operativos, fueron llevadas 16 personas al Centro de Traslado por Protección, se impusieron 16 comparendos y fueron capturadas tres personas por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.