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09 jun 2026 Actualizado 16:52

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Bloqueos en Puerto Gaitán dejan pérdidas de $500 millones diarios: Frank Pearl, presidente ACP

En la zona se encuentran los campos de Quifa y Rubiales que tienen una producción aproximadamente de cerca de 200 mil barriles de crudo.

Bloqueos en Puerto Gaitán dejan pérdidas de $500 millones diarios: Frank Pearl, presidente ACP

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La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) emitió una alerta ante el cese de actividades que se registra desde el pasado 5 de junio en varios campos de producción ubicados en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

El presidente de la ACP, Frank Pearl en diálogo con 6AM W de Caracol Radio, manifestó que esta situación es promovida por integrantes del gremio metalmecánico, responde a solicitudes de condiciones económicas unificadas y beneficios extralegales.

Sin embargo, la ACP advirtió que estas acciones están afectando el normal desarrollo de la producción, impactando negativamente el empleo, la cadena de operación, a los contratistas y a las comunidades locales que dependen de estos recursos para el desarrollo de la región.

Explicó que las pérdidas se estiman en cerca de $ 500 millones e impacta la inversión extranjera en el sector de petróleo por los continuos bloqueos de comunidades a lo que se suma la compleja situación de orden público.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo indicó que son miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad petrolera se ven perjudicadas por la parálisis.

Añadió que la interrupción de las operaciones pone en riesgo el abastecimiento energético del país y su sostenibilidad fiscal.

En la zona se encuentran los campos de Quifa y Rubiales que tienen una producción aproximadamente de cerca de 200 mil barriles de crudo.

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Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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