Viva La Salsa Tour 2026: reunirá a Rubén Blades, Óscar D’León, La India y Víctor Manuelle

La ciudad se prepara para recibir uno de los espectáculos más esperados del año: el inicio del ciclo de despedida de Rubén Blades de los escenarios, en el marco de Viva La Salsa Tour 2026.

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El próximo 6 de noviembre de 2026, el emblemático Estadio Romelio Martínez será el epicentro de una velada histórica que reunirá a grandes figuras de la salsa mundial.

El cartel artístico confirmado reúne a grandes figuras de la salsa: Rubén Blades junto a la Roberto Delgado Big Band, el legendario Óscar D’León, la reconocida cantante La India y el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle.

Este encuentro busca ser un homenaje a la historia y evolución de la salsa, con un repertorio cargado de éxitos que han marcado generaciones.

La diversidad de estilos y trayectorias de los artistas invitados convierte a Viva La Salsa Tour 2026 en una cita obligada para quienes vibran con el género.

Se espera la asistencia de miles de espectadores provenientes de distintas regiones del país y del exterior, lo que contribuirá al fortalecimiento de sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

Más allá de lo musical, el evento busca consolidarse como uno de los encuentros culturales más importantes del Caribe colombiano, ofreciendo una experiencia de primer nivel y reafirmando el papel de la salsa como expresión capaz de unir pueblos, tradiciones y generaciones.

Durante más de cinco décadas, este género ha sido símbolo de identidad y resistencia, y ahora Barranquilla se convertirá en su epicentro por una noche inolvidable.

Viva La Salsa Tour 2026 no solo marcará el inicio de la despedida de Rubén Blades, sino también un momento histórico para la música latina, reuniendo en un mismo escenario a artistas que representan distintas épocas y estilos del género.