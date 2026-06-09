Madonna publica el cortometraje de su nuevo álbum con la participación de Feid y Sabrina Carpenter

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 04: Madonna performs during a surprise concert in Times Square on June 04, 2026 in New York City. (Photo by Santiago Felipe/GC Images) / Santiago Felipe

La cantautora, productora discográfica y actriz estadounidense Madonna publicó este lunes su nueva película musical ‘Confessions II - The Film’, tras su proyección en el Festival de Cine de Tribeca el viernes 5 de junio.

El cortometraje, que dura casi 14 minutos, está disponible en la cuenta oficial de YouTube de la “Reina del Pop”.

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‘Confessions II — The Film’ está construido en torno a seis canciones: “I Feel So Free”, “Good for the Soul”, “One Step Away”, “Bring Your Love”, “Danceteria” y “Read My Lips”.

El video presenta dos colaboraciones: la ya conocida “Bring Your Love” con Sabrina Carpenter.

Además de “Read My Lips” con el cantautor y productor discográfico colombiano Feid, cantando en español.

La participación de Feid marca la segunda colaboración de Madonna con un artista colombiano del género urbano, tras “Medellín”, para el disco ‘Madame X’ de 2019 con Maluma.

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Otras grandes superestrellas que aparecen son los futbolistas Cole Palmer y João Pedro, la supermodelo Kate Moss y el actor Benedict Cumberbatch, más conocido por encarnar a Dr. Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La actriz estadounidense Julia Garner, quien fue elegida para interpretar a Madonna en la miniserie autoproducida por la cantante, hace un cameo, luciendo como una versión más joven de la leyenda del pop.

Lourdes Leon, hija de Madonna, también aparece en la escena final del video.