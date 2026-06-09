Procuraduría activa vigilancia sobre millonario contrato de erradicación de cultivos ilícitos

En un requerimiento oficial dirigido al brigadier general William Castaño Ramos, director de la DIRAN, el Ministerio Público confirmó que abrió una actuación preventiva sobre el proceso PN DIRAN SA MC 001-2026, tras la aparición de múltiples observaciones, reclamaciones y actuaciones de verificación durante la etapa de evaluación contractual.

La Procuraduría pidió explicaciones detalladas sobre el estado de las evaluaciones, las reclamaciones de los participantes y las verificaciones adelantadas por la entidad, justo cuando el contrato está a punto de ser adjudicado o eventualmente declarado desierto.

El contrato bajo revisión busca garantizar la operación de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), responsables de intervenir zonas estratégicas afectadas por narcotráfico y economías ilegales en diferentes regiones del país.

La Procuraduría exigió conocer qué medidas adoptó la Policía para garantizar principios como igualdad, publicidad, responsabilidad y selección objetiva dentro de la contratación.

Además, ordenó remitir copia de la decisión final y todos los soportes técnicos y jurídicos que sustenten la determinación que adopte la DIRAN.

El documento, firmado por el procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, fijó un plazo de apenas un día hábil para entregar la información solicitada, debido a la etapa crítica en la que se encuentra el proceso.

Aunque el ente de control aclaró que la actuación tiene carácter preventivo y no implica prejuzgamiento, la intervención de la Procuraduría vuelve a poner bajo la lupa los procesos de contratación asociados a seguridad y lucha contra el narcotráfico, históricamente considerados de alto riesgo por su impacto operativo, presupuestal y estratégico.