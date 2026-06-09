No se hizo el debido proceso y se me está poniendo un castigo de los más altos: Embajadora en Haití

El pasado 13 de mayo, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, por presunta participación en política.

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La decisión se conoció después de una serie de denuncias que señalan que Velásquez estaría beneficiando al candidato presidencial Iván Cepeda. Según reveló Caracol Radio, tras una entrevista al reconocido medio haitiano Metropole Radio y Televisión, terminó impulsando la candidatura del candidato del Pacto Histórico.

En esa entrevista la diplomática habló de la relación entre Colombia y Haití. Sin embargo, en ese mismo segmento, expresó su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda de cara a las elecciones de pasado 31 de mayo.

En medio de la polémica, la diplomática habló en 6AM W sobre lo sucedido y expresó su inconformidad con la medida impuesta hacia ella.

¿Reconoce que cometió un error?

“Yo no estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado contra mí porque lo que yo hice fue participar en un programa de 58 minutos que hablaba sobre paz, sobre la experiencia colombiana con los procesos de paz, sobre la visita que ARN acababa de hacer y es en 42 segundos de esos 58 minutos que el periodista me pregunta por la política y yo desprevenidamente le respondo… reconozco que hablé de política pero de ninguna manera tuve intención de influenciar a los que iban a votar en Colombia porque no había colombianos en ese momento”, dijo Velásquez.

Aseguró que se le impuso una sanción extremadamente alta que es separarla de las funciones en un contexto donde solo son dos personas en la embajada y manejan muchísimos temas constantemente.

“Me tocó entregar el carro y eso me ha implicado un aislamiento prácticamente forzado durante tres semanas, donde yo siento que se han vulnerado todos mis derechos”.

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Agregó que no es una embajadora de carrera, “lo que hice fue una cosa que si estuvo mal, que si influencié las elecciones son los jueces los que lo van a determinar. Lo que yo digo es que, no se hizo el debido proceso, no se me permitió defenderme y se me está poniendo un castigo de los más altos, como dijo el procurador el otro día, es un castigo muy especial lo de la sanción y no se tuvo en cuenta el daño que se le está haciendo al país.

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