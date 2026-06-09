Por muerte de líder cultural suspenden las fiestas en el municipio de Marmato

Manizales

El asesinato del líder cultural Bernardo Álvarez Acosta en junio de 2026 conmocionó a Marmato. Como exdirector de la Casa de la Cultura, era considerado un pilar de la identidad del ‘Pesebre de Oro‘. Su trágica muerte llevó a la Alcaldía a suspender las Fiestas Patronales mediante el Decreto 022.

“No hay palabras para describir la labor que Bernardo desempeñaba, un gran amigo, marmateño, corazón. Es muy lamentable. Desde la administración estamos trabajando de manera articulada con policía y ejército, pues desde anoche mismo se capturó a la persona que cometió el delito”, dijo el alcalde de Marmato

Este lamentable hecho ha generado un profundo luto en el departamento de Caldas, detonando múltiples reacciones en la comunidad y el sector educativo. Carlos Cortés, Alcalde Marmato

Así mismo, que el exdirector de la Casa de la Cultura, director del proyecto Despertar y del Museo Histórico de Marmato dedicó su vida con amor y entrega total al servicio de su pueblo.