Cruce de trinos entre presidente Petro y alcalde de Santa Marta sobre seguridad y agua en la ciudad/ Alcaldía de Santa Marta- Presidencia de Colombia.

Santa Marta

Cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, luego de que el mandatario nacional afirmara en la red social X que el alcalde estaría siendo presionado por “mafias samarias y guajiras” y que debía priorizar soluciones al problema del agua y la extorsión.

En respuesta, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo rechazó los señalamientos, pidió al presidente revelar y denunciar ante las autoridades cualquier información sobre estructuras criminales que operen en la ciudad y defendió la gestión de su administración, “señor presidente, cálmese, cálmese. No voy a pelear con usted y menos al final de su gobierno”, dijo el mandatario local.

Le puede interesar:

Declaran la Sierra Nevada de Santa Marta territorio libre de minería e hidrocarburos

Adjudican Planta El Curval para mejorar el suministro de agua en Santa Marta

Asimismo, destacó como principal avance la adjudicación, el pasado 3 de junio, del contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Curval, una obra considerada estratégica para mejorar el abastecimiento de agua en Santa Marta.