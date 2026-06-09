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09 jun 2026 Actualizado 13:10

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Cruce de trinos entre presidente Petro y alcalde de Santa Marta sobre seguridad y agua en la ciudad

El mandatario nacional dijo en su red social que el alcalde estaría siendo presionado por “mafias samarias y guajiras”. Pinedo rechazó las afirmaciones, exigió que cualquier denuncia sea puesta en conocimiento de las autoridades.

Cruce de trinos entre presidente Petro y alcalde de Santa Marta sobre seguridad y agua en la ciudad/ Alcaldía de Santa Marta- Presidencia de Colombia.

Cruce de trinos entre presidente Petro y alcalde de Santa Marta sobre seguridad y agua en la ciudad/ Alcaldía de Santa Marta- Presidencia de Colombia.

Cruce de trinos entre presidente Petro y alcalde de Santa Marta sobre seguridad y agua en la ciudad/ Alcaldía de Santa Marta- Presidencia de Colombia.
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Cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, luego de que el mandatario nacional afirmara en la red social X que el alcalde estaría siendo presionado por “mafias samarias y guajiras” y que debía priorizar soluciones al problema del agua y la extorsión.

En respuesta, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo rechazó los señalamientos, pidió al presidente revelar y denunciar ante las autoridades cualquier información sobre estructuras criminales que operen en la ciudad y defendió la gestión de su administración, “señor presidente, cálmese, cálmese. No voy a pelear con usted y menos al final de su gobierno”, dijo el mandatario local.

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Asimismo, destacó como principal avance la adjudicación, el pasado 3 de junio, del contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Curval, una obra considerada estratégica para mejorar el abastecimiento de agua en Santa Marta.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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