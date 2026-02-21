Empresas pagan multas y cae la contratación de aprendices del SENA, denuncia Juvinao

La representante a la Cámara, Caterine Juvinao, denunció que las empresas estarían optando por pagar multas antes que contratar aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), situación que aseguró se agravó tras la aprobación de la reforma laboral a mediados de 2025.

“La contratación de aprendices en todo el país se ha empezado a desplomar, mientras la monetización, es decir, la multa que pagan los empresarios para no contratar aprendices se disparó”, aseguró la congresista.

De acuerdo con las cifras entregadas por la parlamentaria, el número de aprendices contratados pasó de 392 mil en 2024 a 342 mil en 2025, lo que representa casi 50 mil jóvenes menos vinculados. En contraste, los recursos por monetización aumentaron 68%.

“Pasamos de recibir en 2024, 262.802 millones de pesos, a 440.455 millones en 2025. Más plata para el SENA, pero menos empleo y oportunidades para los aprendices”, cuestionó Juvinao.

Para la representante, la situación responde a un incentivo económico equivocado: “Si a un empresario le es más barato pagarle una multa al SENA que contratar al joven, ¿qué creen que va a pasar?”.

La congresista también expresó preocupación por el destino de esos recursos, que se dirigen al Fondo Emprender para financiar proyectos productivos.

Según indicó, de 2.649 proyectos seleccionados en los últimos cinco años, 1.539 —equivalentes al 58%— se encuentran en proceso de asignación por parte del Consejo Directivo, pese a haber sido aprobados.