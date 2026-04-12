¿Cuánto se paga de parafiscales por un salario mínimo? Así quedaron los % para 2026

En Colombia, los aportes parafiscales buscan que las empresas y empleadores apoyen de forma solidaria la gestión de entidades como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, las cuales cumplen una función esencial para el bienestar de los trabajadores y el desarrollo social.

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Estos aportes están definidos por la ley y corresponden a un porcentaje del salario base por cada trabajador en la nómina. Consulte a continuación cuáles son los valores actuales con el salario mínimo 2026 y quiénes están exonerados del pago.

¿Qué son los aportes parafiscales?

Más que un impuesto, los aportes parafiscales son contribuciones obligatorias que se deben realizar por cada trabajador contratado, las cuales se calculan sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC).

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De acuerdo con la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Parafiscales (UGPP), el IBC corresponde al valor base para calcular el aporte a la seguridad social y corresponde con el salario básico mensual.

Para una persona con salario mínimo en 2026, dicho valor sería de 1′750.905 pesos.

A diferencia de los impuestos que van a las arcas del Estado, los parafiscales se emplean para financiar directamente a entidades de protección social y bienestar familiar, tomando los siguientes porcentajes del IBC:

Cajas de compensación familiar: 4%

4% ICBF: 3%

3% SENA: 2%

¿Cuánto se paga de parafiscales en 2026?

En 2026, tomando como base para el IBC un salario mínimo mensual legal vigente, los parafiscales quedarían así:

Cajas de compensación: 1′750.905 X 4% = $70.036.

1′750.905 X 4% = ICBF: 1′750.905 X 3 % = $52.527.

1′750.905 X 3 % = $52.527. SENA: 1′750.905 X 2% = $35.018.

Cabe anotar que en el caso del ICBF y el SENA, el ejercicio solo se realiza a modo ilustrativo, puesto que existe una exención vigente que cobija a quienes devengan un salario mínimo.

¿Quiénes están exentos del pago de parafiscales?

El Artículo 114-1 del Estatuto Tributario colombiano determina que están exentos del pago de los aportes parafiscales los empleadores con trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos, o lo equivalente en 2026 a $17.509.050 pesos.

Esta exoneración no aplica para el caso de los aportes del 4 % a la caja de compensación familiar, los cuales siguen siendo obligatorios.