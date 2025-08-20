Bogotá espera estrenar nuevas máquinas de bomberos: llegaron al país tras demoras en el contrato

Colombia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que los siete chasises fabricados en el marco del contrato 588 de 2022, destinados a nuevas máquinas extintoras, llegaron al puerto de Cartagena procedentes de Miami.

Según el comunicado, “al momento, la Unión Temporal Extintor 4X4 está a la espera de que la naviera adelante las gestiones administrativas correspondientes para que sean puestos a su disposición”.

Próximos pasos

Una vez finalice el proceso de desembarque, los vehículos serán trasladados a Bogotá, donde se llevarán a cabo:

Ensamblaje de las unidades.

Instalación de los equipos especializados.

Pruebas de funcionamiento.

Entrega oficial al Cuerpo de Bomberos.

Retrasos y proceso sancionatorio

La entidad recordó que el plazo del contrato ya venció sin que se concretara la entrega. Por esta razón, “la entidad iniciará nuevamente un proceso sancionatorio buscando determinar si existe o no incumplimiento por parte del contratista, proceso en el que se respetarán todas las garantías procesales”.

El Cuerpo Oficial de Bomberos aseguró que continuará informando sobre el avance del traslado y la entrega de estas máquinas, que buscan fortalecer la atención de emergencias en Bogotá.