Cartagena ya cuenta con nueva Estación de Bomberos en el barrio Bocagrande

En un hecho que marca un antes y un después para la gestión del riesgo y la atención de emergencias en la ciudad, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, inauguró oficialmente la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande, una moderna infraestructura que fortalecerá la capacidad operativa del Cuerpo Oficial de Bomberos y mejorará los tiempos de respuesta en una de las zonas más estratégicas y concurridas del Distrito.

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El acto inaugural se dio este primero de junio, en el marco del cumpleaños 493 de Cartagena, como parte de una semana marcada por la entrega de obras para el bienestar de los cartageneros, con cultura, música y deporte.

La nueva Estación de Bomberos de Bocagrande, concebida como una de las estaciones bomberiles más modernas del Caribe colombiano, es el resultado del trabajo articulado entre el Gobierno distrital, liderado por el alcalde Dumek Turbay, la Secretaría del Interior y Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena.

La inauguración de esta moderna infraestructura, en el marco de los 493 años de Cartagena, reafirma el compromiso de construir una ciudad más segura, moderna, resiliente y preparada para responder a los desafíos del presente y del futuro.

Durante el acto inaugural, el alcalde Turbay Paz destacó que esta obra representa una inversión en la seguridad, la vida y la protección de cartageneros y visitantes.

“Hoy Cartagena cumple años; y más que un festejo, es el inicio de un mes lleno de transformaciones, entregas, bendiciones y momentos inéditos para nuestra ciudad, a los que Cartagena aún no se acostumbra a que sean tan frecuentes, tan cotidianos, luego de sufrir la era del conformismo y la nada que había antes”, expresó Dumek Turbay.

“La nueva Estación de Bomberos de Bocagrande es una muestra de que cuando existe voluntad política y trabajo en equipo se logran grandes transformaciones para la ciudad. Hoy, entregamos una infraestructura moderna, funcional y preparada para responder a los desafíos de una Cartagena que crece y se proyecta al futuro”, añadió Turbay.

La nueva estación cuenta con más de 3.400 metros cuadrados construidos, distribuidos en cuatro pisos y un mezzanine, diseñados para albergar personal operativo, áreas administrativas, salas de crisis, espacios de entrenamiento, dormitorios, cocina y zonas de bienestar para los bomberos, tras una inversión por el orden de los $23.868’764.800

Además, dispone de tecnología de última generación, sistemas de protección contra incendios, redes hidráulicas especializadas, planta eléctrica de respaldo, sistemas de ventilación, comunicaciones y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de un muelle operacional que permitirá la atención de emergencias por vía marítima, fortaleciendo la capacidad de respuesta en las islas, playas y zonas costeras bajo jurisdicción del Distrito. Esta infraestructura permitirá una atención más rápida y eficiente en áreas de alta afluencia turística.

Otro componente importante es la Sala de Crisis, un espacio de articulación institucional desde donde se tendrá control y monitoreo de la ciudad en temas de movilidad, salud, vigilancia y seguridad, con conexión tecnológica permanente con el Gobierno Nacional, alcaldías de otras ciudades y organismos estratégicos.

El recinto también contará con espacios para Puestos de Mando Unificado (PMU), garantizando una coordinación más eficiente en situaciones de emergencia o eventos de ciudad.

Gracias a su ubicación estratégica, en la entrada de Bocagrande y contigua al muelle de La Bodeguita, la estación optimizará la atención de emergencias en Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Centro Histórico, La Boquilla, Manzanillo y otros sectores de gran importancia turística y residencial, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento de las unidades de emergencia.

Además de su componente terrestre, la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande contará con embarcadero, muelle y equipos especializados para atención de emergencias en el agua, permitiendo responder oportunamente a incidentes en la bahía, embarcaciones turísticas y transporte de pasajeros hacia las islas.

El nuevo muelle de la estación también será lugar de zarpe y atraque para ambulancias acuáticas y para las embarcaciones distritales Cartagena 1 y Cartagena 2, así como para las lanchas rápidas del Cuerpo de Bomberos y de Distriseguridad, que estarán al servicio permanente de la ciudadanía para atender emergencias fluviales y marítimas.

“Será una edificación digna para nuestros bomberos, moderna, equipada y conectada permanentemente con el 123, lo que permitirá una reacción mucho más rápida y articulada frente a cualquier situación”, añadió el alcalde Turbay.

Por su parte, el secretario del Interior, Bruno Hernández, resaltó que la nueva infraestructura es el resultado de un esfuerzo institucional permanente para fortalecer la capacidad de respuesta del Distrito ante cualquier eventualidad y continuar consolidando una ciudad más segura para residentes y visitantes.

Por su parte, el director del Cuerpo Oficial de Bomberos, Jhony Pérez Sayas, afirmó que esta estación representa una transformación histórica para la institución y para la ciudad.

“Esta obra dignifica la labor de nuestros bomberos, fortalece nuestra capacidad operativa y nos permite brindar una atención más eficiente, segura y oportuna a la ciudadanía. Es una apuesta por la protección de la vida y el patrimonio de Cartagena”.

Hoy, no solo se inaugura una infraestructura renovada; se entrega un espacio digno para quienes, con valentía, disciplina y vocación de servicio, protegen la vida, los bienes y la tranquilidad de los cartageneros las 24 horas del día.

Esta intervención fortalece la capacidad operativa del Cuerpo Oficial de Bomberos y ratifica el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena con la seguridad, la gestión del riesgo y el bienestar colectivo. Porque una Cartagena más segura también se construye fortaleciendo a quienes están siempre dispuestos a responder cuando más los necesitamos.

Con esta obra, Cartagena da un paso más hacia el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y hacia la construcción de una superciudad preparada para proteger a sus ciudadanos, responder a las emergencias y seguir avanzando hacia un futuro más seguro para todos.