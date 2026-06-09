Obras Avenida 68 en Bogotá: deprimido peatonal de la calle 13 llega al 97% de avance

Uno de los dolores de cabeza en movilidad para los bogotanos ha sido la obra de la Avenida 68 que sigue en construcción.

El corredor completo cuenta con una longitud de 17,07 kilómetros y como la Administración ha priorizado este proyecto ya son más de 4.000 trabajadores que están al frente para avanzar en las obras.

Avances del grupo 4: entre la calle 13 y la av. La Esperanza

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reportó un nuevo avance en uno de los grupos de trabajo de la troncal de Avenida 68.

Este grupo 4 que va desde la Calle 13 hasta La Avenida La Esperanza ya alcanza el 97% de ejecución, así como la construcción del paso peatonal subterráneo, según el reporte del IDU.

“Este paso peatonal subterráneo es clave, mide cerca de 300 metros, conectará la Calle 13 con todo el sistema de TransMilenio. La idea es conectar a todas las personas que vienen desde la Calle 13 al sistema de la futura Troncal 68, vamos a tener dos plazoletas, dos accesos y la circulación cubierta”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

Esta megaobra subterránea está diseñada para resolver uno de los puntos de mayor

congestión peatonal de la ciudad, permitiendo un cruce seguro entre los costados oriental y occidental de la av. 68, y conectando de forma directa con la que será la nueva estación de TransMilenio Calle 13, todo esto sin interrumpir el tráfico vehicular de la superficie.

“Hemos superado más del 90 %, este grupo estaba en el 33 % y debía estar por encima del 80 % cuando comenzó nuestra Administración en enero de 2024”, agregó Molano.

Este frente de obra del grupo 4 contempla la construcción de 1,96 kilómetros de corredor vial, 1,46 kilómetros de ciclorruta, entre uno y dos carriles exclusivos para TransMilenio (incluidos carriles de sobrepaso y estaciones), además de tres carriles para tránsito mixtos por sentido.

La infraestructura también incluye más de 40 000 m2 de espacio público y zonas verdes, dos puentes peatonales, un deprimido peatonal, tres estaciones de TransMilenio y un box culvert.

Por su parte, la estación de TransMilenio Calle 13 avanza en un 78 %. En este punto se ejecutan labores en la plazoleta de acceso y se finalizan los detalles de la cicloestación, un biciparqueadero que tendrá una capacidad para 105 bicicletas, fomentando la intermodalidad en el transporte de la ciudad.

¿Cómo van los avances de la Avenida 68?

La Avenida 68 ya alcanzó un avance general del 82 %, teniendo en cuenta que la actual Administración recibió la obra con un 42 % de ejecución.

El alcalde Carlos Fernando Galán prometió entregar seis de los nueve grupos de obra que compone esta troncal de Transmilenio.

“Ya van a estar entregados y terminados este año seis de los nueve grupos”, señaló el mandatario. Se tratarían de los grupos 2, 3, 4, 5, 6 y 9.

Así van los avances de cada grupo de la Avenida 68:

- Grupo 1 (Autopista Sur hasta la Calle 18 sur): 68,7% de avance.

- Grupo 2 (Calle 18 sur hasta la Avenida Las Americas): 87,5% de ejecución.

- Grupo 3 (Avenida Las Americas hasta la Calle 13): llega al 89,0% de avance.

- Grupo 4 (Calle 13 hasta la Avenida La Esperanza) alcanza el 97,6% de ejecución

- Grupo 5 (Avenida La Esperanza hasta la Calle 46): 96,5% de avanza.

- Grupo 6 (Calle 46 hasta la Calle 66): se encuentra en el 71% de avance.

- Grupo 7 (Calle 66 hasta la Carrera 65): está en un 83,7% de ejecución.

- Grupo 8 (Carrera 65 hasta la Carrera 48): llega al 66,5% de avance.

- Grupo 9 (Carrera 48 hasta la Carrera 9): se encuentra en el 84,2% de ejecución.

Se espera que en 2027 sea entregada la obra en su totalidad, que además será clave para el funcionamiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá.