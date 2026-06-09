Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jun 2026 Actualizado 01:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana

¡Junior campeón de la Liga 2026! Así quedó el palmarés de títulos en el fútbol colombiano

Junior sumó una nueva estrella a su escudo y se mantiene entre los equipos más laureados del fútbol profesional colombiano.

Jose Luis Rodriguez Pardo

Añadir Caracol Radio en Google

Junior de Barranquilla escribió una nueva página dorada en su historia al conquistar el título de la Liga 2026-I. El equipo rojiblanco logró imponerse en la serie final frente a Atlético Nacional y sumó una nueva estrella a su escudo, ratificando el protagonismo que ha tenido durante las últimas décadas en el fútbol profesional colombiano.

También le interesa: Jhon Arias marca doblete y le da a Colombia el triunfo contra Jordania antes del Mundial

La conquista del campeonato le permitió al cuadro tiburón alcanzar los 12 títulos de liga, ampliando su registro como el cuarto club más ganador del país. Desde su primera consagración en 1977, Junior ha construido una rica historia de éxitos que lo ha convertido en uno de los referentes del balompié nacional, respaldado por una de las aficiones más numerosas y apasionadas de Colombia.

Le puede interesar: Ramón Jesurún sobre la sede de Selección Colombia: “Barranquilla se las lleva por encima a todas”

Con esta nueva estrella, el conjunto barranquillero queda por detrás de Atlético Nacional (18), Millonarios (16) y América de Cali (15), pero aumenta la diferencia sobre equipos históricos como Deportivo Cali y Santa Fe. El título también representa una recompensa a una campaña en la que el equipo supo responder en los momentos clave y terminó imponiéndose en la gran final.

Palmarés de títulos de la Liga Colombiana

Con el cierre del año, el palmarés de títulos de la Liga mantiene a Atlético Nacional como el más veces campeón del fútbol colombiano y le permitió al Junior ascender más en la tabla de posiciones.

Pos.EquipoTítulos de Liga
1Atlético Nacional18
2Millonarios16
3América de Cali15
4Junior de Barranquilla12
5Independiente Santa Fe10
6Deportivo Cali10
7Independiente Medellín6
8Once Caldas4
9Deportes Tolima3
10Deportivo Pasto1
11Deportes Quindío1
12Atlético Bucaramanga1
13Cúcuta Deportivo1
14Deportivo Pereira1
15Boyacá Chicó1
16Unión Magdalena1

En total, 16 equipos han logrado al menos un campeonato de primera división en la historia del fútbol profesional colombiano, una lista que sigue encabezada por Atlético Nacional, mientras que Millonarios y América de Cali completan el podio de los clubes más ganadores del país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir