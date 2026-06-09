¡Junior campeón de la Liga 2026! Así quedó el palmarés de títulos en el fútbol colombiano

Junior de Barranquilla escribió una nueva página dorada en su historia al conquistar el título de la Liga 2026-I. El equipo rojiblanco logró imponerse en la serie final frente a Atlético Nacional y sumó una nueva estrella a su escudo, ratificando el protagonismo que ha tenido durante las últimas décadas en el fútbol profesional colombiano.

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La conquista del campeonato le permitió al cuadro tiburón alcanzar los 12 títulos de liga, ampliando su registro como el cuarto club más ganador del país. Desde su primera consagración en 1977, Junior ha construido una rica historia de éxitos que lo ha convertido en uno de los referentes del balompié nacional, respaldado por una de las aficiones más numerosas y apasionadas de Colombia.

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Con esta nueva estrella, el conjunto barranquillero queda por detrás de Atlético Nacional (18), Millonarios (16) y América de Cali (15), pero aumenta la diferencia sobre equipos históricos como Deportivo Cali y Santa Fe. El título también representa una recompensa a una campaña en la que el equipo supo responder en los momentos clave y terminó imponiéndose en la gran final.

Palmarés de títulos de la Liga Colombiana

Con el cierre del año, el palmarés de títulos de la Liga mantiene a Atlético Nacional como el más veces campeón del fútbol colombiano y le permitió al Junior ascender más en la tabla de posiciones.

Pos. Equipo Títulos de Liga 1 Atlético Nacional 18 2 Millonarios 16 3 América de Cali 15 4 Junior de Barranquilla 12 5 Independiente Santa Fe 10 6 Deportivo Cali 10 7 Independiente Medellín 6 8 Once Caldas 4 9 Deportes Tolima 3 10 Deportivo Pasto 1 11 Deportes Quindío 1 12 Atlético Bucaramanga 1 13 Cúcuta Deportivo 1 14 Deportivo Pereira 1 15 Boyacá Chicó 1 16 Unión Magdalena 1

En total, 16 equipos han logrado al menos un campeonato de primera división en la historia del fútbol profesional colombiano, una lista que sigue encabezada por Atlético Nacional, mientras que Millonarios y América de Cali completan el podio de los clubes más ganadores del país.