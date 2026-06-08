La Policía descubrió dos mil detonadores escondidos en un vehículo de encomiendas en el Cauca

Detonadores incautados en la vía Panamericana camuflados en recipientes de semillas agrícolas. Crédito: Policía Nacional.

Villa Rica - Cauca

La Policía del Cauca encontró en la vía Panamericana en jurisdicción del municipio de Villa Rica, dos mil 400 detonadores ineléctricos para explosivos que viajaban camuflados en un vehículo de encomiendas.

El reporte policial da cuenta de que delincuentes están ingeniando nuevas modalidades de transporte y en esta ocasión, ubicaron los detonadores dentro de recipientes plásticos que parecían contener semillas agrícolas.

El coronel Yerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca afirmó que las bandas utilizan este tipo de tácticas para pasar inadvertidos en los controles policiales en la carretera.

"El material venía desde Ipiales con destino a Cali, donde presumiblemente lo iban a distribuir“, dijo el oficial.

También destacó que los detonadores son piezas clave para armar explosivos improvisados y que los subversivos están incrementando el uso de los servicios de encomiendas para hacer llegar esos elementos a zonas con presencia de estructuras armadas ilegales como el Valle del Cauca y Nariño.

“Esta incautación nos permitió prevenir posibles atentados contra civiles y militares”, señaló el coronel Bedoya.