Cierran el Aeropuerto de Popayán por riesgos asociados a ceniza del volcán Puracé

Popayán - Cauca

La Aeronáutica Civil ordenó el cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán por actividad intermitente del volcán Puracé relacionada con la emisión de ceniza.

En un comunicado la entidad asegura que expertos del Centro de Avisos de Ceniza Volcánica identificaron un “polígono de afectación por presencia de ceniza derivada de las recientes emisiones del Volcán Puracé que comprende el área geográfica de Popayán y zonas circundantes”.

En ese sentido, la autoridad de vuelos afirmó que la medida es de “carácter estrictamente preventivo” y que se tomó ante, “el riesgo que representa la ingesta de partículas de ceniza para los motores de las aeronaves”.La Aeronáutica resaltó que la decisión busca garantizar la seguridad operacional.

Para la entidad, se constató la afectación en cinco rutas comerciales y en los procedimientos de aproximación del suroccidente andino, impactando vuelos hacia Cali, Puerto Asís y Florencia.

Por el momento, especialistas meteorológicos monitorean la evolución de la situación en Popayán con el objetivo de restablecer los servicios.

Mientras el aeropuerto permanece cerrado la autoridad aérea invitó a los usuarios a consultar los itinerarios con sus aerolíneas.

Decenas de viajeros se encuentran inconformes con la situación y denuncian afectaciones e incumplimientos por parte de las compañías de viajes.