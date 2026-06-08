Investigan la muerte de una mujer en el Cauca que se realizaba un procedimiento estético

Al parecer, a la mujer la llevaron al hospital local pero habría llegado sin signos vitales. Crédito: Suministrada.

Puerto Tejada - Cauca

Las autoridades investigan el caso de una mujer que murió en el norte del Cauca cuando se realizaba un procedimiento estético. Indagan si se trataba de un nuevo caso de clínica clandestina.

Se trata de Nayeli Larrahondo, una enfermera de 24 años que murió en Puerto Tejada, después de un procedimiento estético.

Aparentemente algo salió mal durante la intervención. Presentó complicaciones y la llevaron al hospital local, pero llegó sin signos vitales.

Ante lo sucedido, las autoridades judiciales y de salud comenzaron a investigar para determinar si la cirugía se realizó en una clínica clandestina, sin los protocolos de seguridad necesarios.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo afirmó que ante la situación se realizó una mesa de trabajo interinstitucional para hacer seguimiento al presunto caso de “fallecimiento asociado a un procedimiento estético invasivo”.

La alcaldía de Puerto Tejada lamentó la situación y junto y la secretaria de salud municipal solicitaron a la Fiscalía adelantar las investigaciones con prontitud para determinar las responsabilidades penales del caso.

En todo el Cauca las autoridades de salud indagan cosos relacionados con presuntos falsos profesionales, entre ellos esteticistas y auxiliares de enfermería que realizan procedimientos estéticos invasivos sin la competencia requerida.

Ya la secretaría de salud departamental había señalado el incremento de las acciones de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y prevenir riesgos asociados a la prestación de servicios estéticos en la región.

Por eso, la secretaria Carolina Camargo hizo un llamado a la comunidad verificar que los centros médicos cuenten con personal idóneo y con las habilitaciones exigidas en el marco normativo antes de practicarse procedimientos.