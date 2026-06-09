General Erick Rodríguez fue notificado de su salida tras orden firmada por el presidente Petro

Caracol Radio conoció que ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro la orden de salida del general Erick Rodríguez, quien se desempeñaba como subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares.

El oficial fue notificado de la decisión y, según conoció Caracol Radio, también se despidió de la tropa, luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre presiones de disidencias Farc contra comunidades en medio del calendario electoral.

La salida del general Rodríguez se da después de que el oficial hablara sobre denuncias de carnetización, presión armada y constreñimiento contra población civil en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

Caracol Radio reveló documentos de inteligencia militar que respaldaban lo dicho por el general. Uno de los informes señala que “la recolección de inteligencia militar evidencia que el GAO-r facción alias Calarcá impone la creación de fondos comunes a las comunidades rurales del departamento de Caquetá con el propósito de organizar y financiar mesas de votación autónomas”.

Según el documento, durante reuniones atribuidas a alias La Morocha, esa logística “exige la participación de aproximadamente 95 civiles compuestos por entre 30 y 40 integrantes de las denominadas guardias campesinas”. El informe agrega que “la finalidad de esta acción es la vigilancia y custodia exclusiva de las urnas; garantizando que la estructura armada pueda llegar a auditar de primera mano el flujo de votantes”.

Otro de los puntos más graves del informe advierte que la exigencia física del certificado electoral constituiría una “auditoría criminal del sufragio”, porque quien no lo exhiba ante una Junta de Acción Comunal instrumentalizada quedaría expuesto a “sanciones, multas, juicios en comités de conciliación o expulsión del territorio”.

El documento también registra presiones contra presidentes de Juntas de Acción Comunal, citaciones obligatorias, amenazas de multas, desplazamientos forzados y movilización de población civil para impedir el avance de las tropas.

A estos hallazgos se suma la Alerta Temprana 013-25 de la Defensoría del Pueblo, que ya había advertido sobre riesgo inminente en Meta, Guaviare y Caquetá. Según el informe, esa alerta “desvirtúa cualquier señalamiento de que el constreñimiento sea una coyuntura repentina”.

El caso genera inquietud dentro de las Fuerzas Militares, pues la salida del general Erick Rodríguez se produce después de declaraciones que, según los documentos conocidos, estaban soportadas en inteligencia militar, alertas tempranas de la Defensoría y reportes de organismos nacionales e internacionales.