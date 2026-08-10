Daños en el Estadio Pascual Guerrero tras el terremoto de esta mañana en Colombia

La mañana del 10 de agosto inició con un fuerte temblor con epicento en San José del Palmar, en el Chocó. El sismo tuvo una magnitud de 7.4 y se extendió a varios departamentos del país. Una de las ciudades más de afectadas fue Cali, donde se encuentra el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, que sufrió afectaciones tras los temblores.

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En el estadio se evidenciaron daños en algunos sectores de la infraestructura. Las imágenes difundidas después del sismo muestran afectaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades y los organismos encargados de verificar las condiciones de seguridad del escenario.

El estadio, ubicado en el tradicional sector de San Fernando, es uno de los escenarios deportivos más importantes de la capital del Valle del Cauca. Allí juega como local el América de Cali y también se han desarrollado importantes eventos deportivos nacionales e internacionales.

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Por ahora, las autoridades adelantan inspecciones en diferentes puntos de la ciudad para establecer el alcance de los daños ocasionados por el terremoto y determinar qué estructuras pueden continuar siendo utilizadas con normalidad.

La afectación del Pascual Guerrero se suma a los daños registrados en distintos sectores de Cali, una de las ciudades donde el sacudón se sintió con mayor intensidad. El balance de la emergencia continúa en actualización mientras avanzan las labores de evaluación y atención a los afectados.

Compromisos en el Estadio

El América de Cali iba a disputar su partido como local por la fecha 5 frente a Fortaleza el domingo 16 de agosto, ante el comunicado que emitió la Dimayor a cerca de los partidos de liga de esta semana, se tomó la decisión de “aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”. Sin embargo, se espera una confirmación oficial de este duelo específico por parte de los clubes.