Así van los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje europeo: Italia queda eliminada

Ya se definieron los cuatro cupos que le hacían falta a Europa en el Mundial Estados Unidos, México y Canadá. Los repechajes resultaron emocionantes y con algunas sorpresas

En el juego entre Bosnia y Herzegovina e Italia, el drama estuvo con los dirigidos por Gennaro Gattuso que comenzaron ganando con un gol de Moise Kean a los 15 minutos de juego. Parecía algo fácil para los italianos, pero al minuto 42, llegó lo inesperado.

Alessandro Bastoni fue expulsado y sin su defensor a los visitantes les costó mucho. Bosnia aprovechó y llevó el partido a los tiempos suplementarios con un gol de Haris Tabakovic al minuto 79. El empate se mantuvo y en los penales, Italia quedó una vez más eliminada del Mundial.

Por su parte, el encuentro entre Suecia y Polonia fue el que más goles tuvo y en el que el equipo de Robert Lewandowski fue eliminado. Con goles de Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyokeres, los suecos vencieron a su rival que descontó con Nicola Zalewski y Karol Swiderski.

Turquía también está en el mundial con su victoria 0-1 sobre Kosovo, el único gol del partido fue marcado pro Kerem Akturkoglu.

Y el partido entre República Checa y Dinamarca también llegó hasta el alargue tras el empate 1-1 en los noventa minutos. Por los locales marcó Pavel Sulc y por los daneses lo hizo Joachim Andersen. En el tiempo suplementario persistió el empate pero a 2 goles pues Krejic aumentó la cuenta para los locales y Hogh hizo lo mismo con Dinamarca. En los lanzamientos desde el punto de pena máxima, Chequia fue el ganador.

¿Cómo están los grupos del Mundial tras el repechaje europeo?

Los cuatro clasificados europeos al Mundial tras el repechaje son Bosnia y Herzegovina, República Checa, Suecia y Turquía. Así quedan ubicados en los grupos del Mundial 2026.

GRUPO A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

GRUPO B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Suiza

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

GRUPO F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez