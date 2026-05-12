Conozca el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta: una de las sedes del Mundial 2026 en Atlanta

Mercedes-Benz Stadium será una de las sedes más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidándose como uno de los escenarios más modernos y vibrantes del fútbol mundial. Ubicado en el corazón de Atlanta, este estadio con capacidad para 75.000 espectadores fue inaugurado en 2017 y desde entonces se ha convertido en un referente global por su arquitectura, tecnología y experiencia para el fanático.

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El recinto es hogar de los Atlanta Falcons y del Atlanta United, además de haber albergado eventos de talla internacional como el Super Bowl LIII y partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025, donde incluso se disputó un duelo de alto nivel entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Su diseño incluye un techo retráctil en forma de “halo” y una de las pantallas más grandes del deporte mundial, lo que refuerza su reputación como estadio de nueva generación.

Fixture del Mundial en Atlanta

Fase de grupos

Atlanta tendrá una fuerte presencia en la fase inicial del torneo, con cinco partidos distribuidos entre junio y finales de mes:

• Lunes 15 de junio 2026

España vs Cabo Verde – Grupo H

• Jueves 18 de junio 2026

República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda vs Sudáfrica – Grupo A

• Domingo 21 de junio 2026

España vs Arabia Saudí – Grupo H

• Miércoles 24 de junio 2026

Marruecos vs Haití – Grupo C

• Sábado 27 de junio 2026

Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Grupo K

Fase de eliminación directa

El estadio también será escenario de partidos decisivos desde los dieciseisavos de final:

• Miércoles 1 de julio 2026

1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K – Dieciseisavos de final

Octavos de final

• Martes 7 de julio 2026

Ganador Partido 86 vs Ganador Partido 88

Semifinal

• Miércoles 15 de julio 2026

Ganador Partido 99 vs Ganador Partido 100

Más allá de su relevancia deportiva, el Mercedes-Benz Stadium se ha ganado el reconocimiento por su enfoque en la experiencia del público. Su política de precios accesibles, la integración de gastronomía local, que recorre lateralmente el campo, lo convierten en un escenario único dentro del fútbol mundial.