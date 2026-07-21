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“Nunca lo había visto en 35 años”: Coronel sobre retiro de cúpula militar antes de discurso de Petro

El reciente retiro de la cúpula militar y policial minutos antes del discurso de cierre del presidente Gustavo Petro, en la conmemoración del 20 de julio, sigue generando lecturas desde distintos sectores.

En entrevista con Vanessa de la Torre, en el programa Dos Puntos, el coronel (r) del Ejército Nacional Carlos Javier Soler, abogado y exdirector de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, dio su interpretación del hecho.

“Nunca lo había visto en 35 años” Coronel (r) Carlos Javier Soler

Soler fue enfático al señalar que, en sus más de tres décadas de experiencia, no había presenciado un episodio similar.

Según explicó, detrás del retiro hay tensiones que no han trascendido públicamente por manejarse de forma reservada al interior del sector Defensa.

Una lectura ligada a un presunto desconocimiento de los resultados electorales

El coronel (r) relacionó la salida de la cúpula con la expectativa de que, en su discurso, el presidente Petro cuestionara la legitimidad del proceso electoral y del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Para Soler, si un comandante en jefe hubiera desconocido esos resultados frente a tropas armadas, ello habría configurado, en sus palabras, “una especie de golpe de Estado” desde el punto de vista constitucional. Por eso, en su interpretación, la cúpula optó por no estar presente durante esa parte del acto, como un mensaje de tranquilidad hacia la población civil y de autonomía institucional.

Fuerzas Militares “demócratas”, pese a las diferencias con el Gobierno

El excoronel destacó que, durante el gobierno de Petro, las Fuerzas Militares y la Policía se mantuvieron respetuosas del resultado electoral y de la autonomía presidencial, pese a no compartir varias decisiones.

Según indicó, el llamado “Acuerdo de Comandantes”, la máxima instancia del sector Defensa, integrada por el ministro y los comandantes de fuerza, habría dejado constancias escritas de desacuerdos relacionados con el desarrollo de la política de paz total, documentos que, según explicó, tienen reserva de seguridad nacional y solo podrían desclasificarse por decisión de un futuro presidente.

La ausencia del ministro de Defensa, bajo la lupa

Soler también se refirió a la ausencia del ministro de Defensa durante el acto, atribuida oficialmente a un procedimiento médico programado. El coronel (r) dijo tener “suspicacias” al respecto, en particular por la coincidencia con la adjudicación pendiente de contratos por cerca de 13 billones de pesos antes del cambio de gobierno, entre ellos la compra de helicópteros y un sistema antidrones.

Según relató, él mismo radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Defensa solicitando información sobre si esos procesos cumplieron los protocolos técnicos exigidos, sin pedir detalles reservados por seguridad nacional.

Contratos por 13 billones de pesos, en el centro del debate

El excoronel expresó preocupación por la premura de estas adjudicaciones a menos de un mes de la posesión del nuevo gobierno, entre ellas la compra de helicópteros y un escudo antidrones valorado en 800 mil millones de pesos, procesos que, según dijo, deberían pasar primero por los comités técnicos de las Fuerzas Militares y la Policía antes de concretarse.

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