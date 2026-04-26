Cuánto cuesta un arriendo en España en pesos colombianos en 2026: Analizamos para 1 o 2 personas

Colombia es un país de muchas oportunidades y con oportunidad de crecimiento, sin embargo, en algunos sectores, el mercado laboral se ha vuelto más competitivo y reducidos. Miles de personas se enfrentan antes ofertas de empleo que solicitan muchos requisitos o, en su defecto, vacantes de trabajo no tan atractivas con un salario bajo y malas condiciones.

Ante este escenario, algunas personas toman la decisión del salir del país en busca de mejores oportunidades, ya sea educativas o laborales, donde puedan tener unos mejores ingresos y estabilidad para el empleado.

Lea también: ¿Quiere emigrar? Tres países entregan visa de trabajo a colombianos: Así se solicitan, según el país

Europa es uno de los destinos más apetecidos por los colombianos para migrar en busca de mejores oportunidades, siendo España uno de los más favoritos, ya que ofrece ciertas ventajas como visa de trabajo y la facilidad del idioma.

Sin embargo, iniciar una nueva vida en otro país no es nada fácil. La persona puede tener la posibilidad de que sus ingresos mejorarán, pero también aumentan los gastos para subsistir.

Uno de los principales gastos es el hospedaje. Para este 2026, el precio del alquiler de viviendas en España se incrementó un 7,1 % interanual en el primer trimestre, alcanzando los 15 euros por metro cuadrado al mes.

Esta cifra se convirtió en su nuevo máximo histórico, lo que quiere decir que el precio ha subido un 2,2 % entre enero y marzo.

Esto quiere decir se pueden conseguir pisos estándar, ideal para una o dos personas, entre 800 y 1.000 euros mensuales, lo que equivale entre 3′300.000 y 4′200.0000 de pesos colombianos.

Este sería el promedio para que una persona o pareja pueda alquilar una vivienda como independiente. Sin embargo, se puede reducir el precio, si renta habitación en piso compartido. A continuación algunos ejemplos:

Habitación en piso compartido: 300 € - 600 € ($1.200.000 - $2.500.000 COP).

Estudio/Apartamento pequeño: 600 € - 900 € ($2.500.000 - $3.800.000 COP).

Apartamento céntrico (1-2 habitaciones): 900 € - 1.500 €+ ($3.800.000 - $6.300.000+ COP).

Por otra parte, el arriendo de una vivienda en España varía por el lugar. Ciudades como Madrid y Barcelona son más caras y el arriendo de una vivienda puede superar con facilidad los 1.100 € ($4.500.000 COP). Asimismo, Sevilla Valencia o zonas rurales pueden ofrecer un precio más bajo que capitales principales.

Lea también: ¿Adicto a las redes sociales? Conozca las señales para identificar la adicción y cómo tratarla

Además, no siempre se incluyen los servicios, lo que en promedio equivale a 150 € ($620.000 COP) adicionales al mes.

Escuche Caracol Radio en vivo: