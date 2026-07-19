Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini brillan en la clausura del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su gran final con una ceremonia de clausura que reunió a algunas de las figuras más reconocidas de la música y el entretenimiento internacional.

Minutos antes del duelo entre España y Argentina, el estadio Nueva York/Nueva Jersey fue escenario de un espectáculo que celebró el cierre del torneo más grande en la historia de los Mundiales.

La ceremonia comenzó 90 minutos antes del pitazo inicial y estuvo diseñada para rendir homenaje al recorrido de las 48 selecciones que participaron en esta edición del campeonato, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los grandes protagonistas estuvieron Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, quienes participaron con diferentes presentaciones musicales.

Además, el actor Tom Cruise hizo una aparición especial como parte del espectáculo, mientras que la cantante y ganadora del Emmy, Grammy, Óscar y Tony, Jennifer Hudson, interpretó el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del compromiso.

El evento fue concebido como una celebración del carácter global del Mundial y buscó destacar la diversidad cultural de los tres países anfitriones, combinando música, entretenimiento y elementos visuales en una producción de gran formato que acompañó el cierre de la competición.

La ceremonia de clausura también sirvió como antesala del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA.

Una innovación impulsada por el organismo rector del fútbol para esta edición del torneo y que contó con un cartel de artistas de talla mundial.

Con esta puesta en escena, la FIFA apostó por ofrecer una experiencia que integró deporte y entretenimiento en el partido más importante del campeonato.

Marcando un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales y cerrando una edición que rompió récords tanto dentro como fuera de la cancha.