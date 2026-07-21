“Avengers: Doomsday” reveló su primer tráiler: Robert Downey Jr. ya es Doctor Doom

El primer tráiler, lanzado este lunes, promete oscuridad, mucha acción, incontables superhéroes y un nuevo y poderoso enemigo enmascarado: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. tras dejar atrás a Iron Man. Downey Jr. regresa así a los Vengadores después de que el Iron Man al que dio vida en ocho filmes muriera al final de “Endgame” en 2019. Aunque aún no se han revelado todos los detalles de su papel, se especula que podría tratarse de una variante de Iron Man proveniente de otro universo, cuya primera aparición fue sugerida en la escena postcréditos de “Fantastic Four: First Steps”.

Robert Downey Jr. at the "Marvel Studios" Panel. Foto: Getty. / Michael Buckner Ampliar Robert Downey Jr. at the "Marvel Studios" Panel. Foto: Getty. / Michael Buckner Cerrar

En el avance, Thor intenta reunir a la mayor cantidad de superhéroes de la historia del cine para combatir a un enemigo tan poderoso que, para vencerlo, reconoce que necesitarán “un milagro”.

El regreso del Capitán América, el momento más comentado

El tráiler se cierra con el primer encuentro entre Thor y Steve Rogers, quien colgó su traje de Capitán América tras la victoria de los Vengadores sobre Thanos y decidió regresar al pasado para retomar su relación con Peggy Carter; en la escena, Rogers atrae con facilidad el martillo de Thor. Steve Rogers aparece en los últimos segundos frente a un sorprendido Thor, que observa perplejo cómo su martillo Mjolnir vuela hacia las manos del soldado, en el momento más comentado del avance. El gesto sugiere que este Capitán América proviene de una línea temporal distinta a la que se vio en “Endgame”.

El reparto más extenso de la franquicia

El reparto de “Doomsday” es uno de los más extensos de la franquicia, con figuras como Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu y Tenoch Huerta, además de los nuevos Cuatro Fantásticos y Thunderbolts encabezados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

¿Cuándo es la fecha de estreno?

La película llegará a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre y podrá verse en salas certificadas como Infinity Vision. En Colombia, “Avengers: Doomsday” se estrena el 17 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos ya comenzó la venta anticipada de tiquetes.