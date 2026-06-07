Qué se celebra el 8 de junio en Colombia: El festivo conmemora importante fecha litúrgica, ¿Cuál?

El calendario colombiano arranca su temporada de descansos de mitad de año con un lunes festivo este 8 de junio, marcando el inicio de un mes cargado de fines de semana largos.

Junio se destaca históricamente por ser el periodo del año que concentra la mayor cantidad de días feriados en el país. Esta fecha, que permite un respiro a trabajadores y estudiantes, tiene un trasfondo netamente espiritual que se vive con fuerza en diversas regiones del país.

Le puede interesar: Pensión de invalidez: podría perder mesadas si no cumple requisito obligatorio de la Ley 100

¿Qué se conmemora exactamente el lunes 8 de junio en el país?

La razón fundamental de este día libre es la festividad del Corpus Christi, una de las solemnidades más relevantes dentro del mundo católico.

Esta fecha tiene un carácter profundamente espiritual, ya que busca exaltar la permanencia de la divinidad en los símbolos de la hostia y el cáliz tras la consagración.

Aunque litúrgicamente su ubicación es variable pues depende de la fecha de la Pascua, en el territorio colombiano se ha estandarizado su goce el lunes para facilitar la organización laboral y familiar.

Le puede interesar: Estar casado no le garantiza la pensión de sobrevivientes en 2026: esto exige la Corte

¿Cuál es el significado espiritual y la historia de esta fecha litúrgica del 8 de junio?

El término “Corpus Christi” proviene del latín y se traduce de forma sencilla como “Cuerpo de Cristo”. El objetivo de la Iglesia es recordar a sus fieles que Jesucristo sigue presente de forma real en el sacramento del altar.

Le puede interesar: Elecciones Presidenciales 2026: ¿Se puede votar desde el exterior si está de viaje o en el Mundial?

Esta tradición no es nueva, puesto que, sus raíces se hunden en el siglo XIII, específicamente en el año 1264, cuando el papa Urbano IV decidió incluirla en el cronograma oficial de la fe tras el impulso de Santa Juliana de Cornillon.

En diversas regiones colombianas, esta devoción se manifiesta a través de procesiones solemnes, rezos comunitarios y la creación de figuras artesanales con palma.

¿Por qué el festivo se traslada al lunes y no se queda en su día original?

Muchos se preguntan por qué, si la tradición religiosa suele ubicarse en un jueves, el descanso llega siempre al inicio de la semana. La respuesta está en la Ley 51 de 1983, mejor conocida como la Ley Emiliani.

Le puede interesar: Evite picos de azúcar: Nutricionistas revelan las cuatro formas más saludables de comer arroz

Esta normativa permite que diversas conmemoraciones de origen religioso se desplacen al lunes más próximo con el fin de generar “puentes” o fines de semana largos.

Gracias a esta ley, se fomenta el turismo interno y se permite que las personas desconecten de sus rutinas sin interrumpir el ritmo productivo a mitad de semana.

¿Qué otros puentes festivos le esperan a Colombia en este mes de junio 2026?

El 8 de junio es solo el primer paso de un mes cargado de recesos. Debido a la cercanía de otras fechas importantes, los colombianos podrán disfrutar de dos lunes adicionales de descanso: el 15 de junio, por el Sagrado Corazón de Jesús, y el 29 de junio, en honor a San Pedro y San Pablo.