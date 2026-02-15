¡Pilas! Los cambios en contratos indefinidos y a término fijo en 2026, según la reforma laboral

La reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, consolidada en la Ley 2466 de 2025, introduce cambios significativos como la reducción de la jornada laboral, la extensión de los recargos nocturnos, la limitación de contratos a término fijo y el contrato a término indefinido como eje central para garantizar estabilidad laboral en el país.

En el caso puntual de los contratos laborales en Colombia, la reforma señala que los contratos por obra o labor y los contratos a término fijo seguirán vigentes, con el pago de todas las prestaciones sociales y vacaciones. Para el contrato a término fijo, su duración no podrá superar los cuatro años.

Así quedaron los contratos en Colombia con la reforma laboral

Contrato a término indefinido

Es la regla general para la contratación. En su artículo 5, la ley señala que el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo.

El trabajador o trabajadora podrá darlo por terminado mediante preaviso de 30 días calendario para que el empleador provea su reemplazo. En ningún caso se podrá pactar sanción para el empleado que omita el preaviso aquí descrito.

Para el trabajo doméstico, el contrato por escrito será obligatorio, de máximo 8 horas, y las cotizaciones de seguridad social deben registrarse a través de la PILA. Esto aplica para empleadas internas y externas.

Contrato a término fijo

Podrán celebrarse contratos de este tipo por un término no mayor a cuatro años. Al superar los 4 años, se convierte automáticamente en indefinido. El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito. También requiere preaviso de 30 días para su terminación.

Contrato por obra o labor

Los contratos por obra o labor deberán garantizar el pago de todas las prestaciones sociales y vacaciones. Deberán pactarse por escrito, y si al finalizar la obra contratada el trabajador continúa prestando sus servicios, el contrato pasará a ser indefinido.

Contrato de Aprendizaje (SENA)

La reforma especifica que se convierte en un contrato laboral a término fijo, con una duración máxima de 3 años, incluyendo prestaciones sociales y ARL desde la etapa lectiva. Según detalla la norma, los aprendices del SENA gozarán de un contrato de carácter laboral con un salario del 75% del mínimo en etapa electiva y el 100% en etapa práctica.

Otros puntos clave de la reforma laboral

Aprendices del SENA tendrán contrato laboral: recibirán el 75 % del salario mínimo durante el primer año y el 100 % en el segundo. Además, tendrán derecho a seguridad social y ARL. Empresas deben contratar aprendices del SENA o, en su defecto, pagar una monetización equivalente a 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz no vinculado. Madres comunitarias serán incorporadas a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Refuerza la obligación de contratar formalmente a trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico. El trabajo en domingos y festivos se remunerará con un recargo del 100 %. A los estudiantes de carreras en salud, durante su internado, se les deberá reconocer un salario mínimo legal mensual. Se establece que la jornada nocturna inicia a las 7:00 p. m., y desde esa hora aplica el respectivo recargo. Se elimina el pago por horas: el salario mínimo será el punto de partida para cualquier relación laboral. El contrato a término indefinido se establece como la forma general de vinculación laboral. Las aplicaciones de reparto deberán garantizar el pago de seguridad social y ARL a sus trabajadores.

Según destacó el Ministerio de Trabajo, estos cambios aplican para nuevos contratos y renovaciones tras la entrada en vigencia de la reforma laboral.