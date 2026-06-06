“Que me la devuelvan”: el desgarrador llamado de un padre tras el reclutamiento de su hija

Catatumbo

Desde el pasado 2 de abril del 2026, la tranquilidad de la familia Beltrán, quienes habitan en zona rural de Tibú, se vio perturbada tras la llegada de hombres armados a su casa y el reclutamiento forzado de una menor de 13 años.

Se trata de Mónica Lizeth Beltrán, estudiante de séptimo grado, quien fue arrebatada de los brazos de sus padres, por presuntos integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC en le Catatumbo.

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“Lamentablemente se la llevaron y no he vuelto a saber mayor cosa de ella. Quiero pedirles el favor a los que la tienen que me la devuelvan”, es el clamor de Ramón Beltrán, padre de la menor.

El reclutamiento ocurrió en horas de la noche

Según lo dio a conocer este padre de familia a Caracol Radio, estos hombres armados llegaron hasta su vivienda ubicada en la vereda Villa del Río, sector de Beltrania, zona rural de Tibú y obligaron a la menor a irse con ellos. Un par de horas después lograron establecer que estas personas al parecer pertenecerían a las disidencias de las FARC.

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“Como seis horas después fue que supimos que ellos se identificaron que era el Frente 33 que se la había llevado. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada. No he tenido comunicación con ellos”, afirmó.

La familia, quien asegura nunca haber recibido ningún tipo de amenazas, pide que Mónica regrese pronto al seno de su hogar y que se le respete su vida.

“Es una niña tranquila”, asegura su padre

Ramón, en medio de lágrimas, asegura que no comprende el por qué de este reclutamiento.

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“Es una niña muy tranquila, muy querida por los compañeros. Ellos también me dicen que es imposible entender por qué le pasó esto. En el colegio la extrañan mucho”, señaló.

Asegura este padre de familia que durante estos dos meses han emprendido una maratónica búsqueda con apoyo de las instituciones que hacen presencia en la región, pero que no ha sido posible tener información de la menor.

La Junta de Acción Comunal, la Defensoría del Pueblo, la Personería y representantes de la Iglesia Católica, están al tanto de este caso, de acuerdo al relato de Beltrán. “Ellos me han colaborado, pero no hemos tenido ninguna respuesta de quienes la tienen”.

Mensaje para su hija

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A través de los micrófonos de Caracol Radio, Ramón Beltrán envío un mensaje de fortaleza a su hija. “A Mónica le digo que la estamos esperando en la casa”. También a quienes tienen en poder a su hija. ”Y a los que la tienen, por favor, yo sé que ellos también tienen familia, tienen hermanos e hijos. Que entiendan que un niño no puede estar en esas cosas y que la queremos de vuelta en la casa”.

Ramón Beltrán es agricultor y hace parte de familias beneficiarias del PNIS en el Catatumbo (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito). Actualmente en su finca trabaja cultivando yuca, plátano y palma para sostener a su familia.