Bebé de dos años murió por inmersión en Cúcuta

Cúcuta

Hay conmoción en la ciudad de Cúcuta después de conocerse la muerte de un menor de tan solo dos años de edad, después de haber sido bañado en su casa, ubicada en el barrio Loma de Bolívar.

De acuerdo con la información obtenida por Caracol Radio, el hecho se presentó después que la madre de este niño lo bañó y dejó, al parecer, jugando un rato en el patio, en un valde con agua. Todo parece indicar que la mamá le pidió el favor a una familiar que lo vigilara mientras ella adelantaba otras obligaciones.

Sin embargo, la persona encargada lo dejó solo y minutos más tarde el menor lo encontró dentro del valde con agua que le había dejado su mamá.

El niño fue llevado de manera inmediata al centro de salud de este barrio, hasta donde llegó sin signos vitales.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades frente a este caso que hoy enluta la capital nortesantandereana.