En medio de operaciones contra el Clan del Golfo en Ocaña, falleció un integrante de la Policía
Tres integrantes de la estructura criminal fueron neutralizados.
Ocaña
En medio de operaciones contra el Clan del Golfo en Ocaña, Norte de Santander, falleció un integrante del GOER de la Policía Nacional.
El hecho se presentó en la vereda Pueblo Nuevo, hasta donde llegaron integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Rurales y Protección Ambiental de la Policía Nacional, para adelantar un operativo en el marco de la Operación Esparta, contra el Clan del Golfo.
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Durante este operativo perdió la vida el uniformado Francisco Javier Jaimes Angarita, mientras adelantaba maniobras operacionales contra integrantes de la subestructura Ferney Antonio López Polo.
De manera preliminar, se reporta la neutralización de tres integrantes de esta estructura criminal, mientras que las maniobras operacionales continúan en desarrollo en zona rural de este municipio.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...