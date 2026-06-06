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06 jun 2026 Actualizado 15:52

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Cúcuta

En medio de operaciones contra el Clan del Golfo en Ocaña, falleció un integrante de la Policía

Tres integrantes de la estructura criminal fueron neutralizados.

Equipos GOER. / Foto: Archivo.

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Ocaña

En medio de operaciones contra el Clan del Golfo en Ocaña, Norte de Santander, falleció un integrante del GOER de la Policía Nacional.

El hecho se presentó en la vereda Pueblo Nuevo, hasta donde llegaron integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Rurales y Protección Ambiental de la Policía Nacional, para adelantar un operativo en el marco de la Operación Esparta, contra el Clan del Golfo.

Más información

Durante este operativo perdió la vida el uniformado Francisco Javier Jaimes Angarita, mientras adelantaba maniobras operacionales contra integrantes de la subestructura Ferney Antonio López Polo.

De manera preliminar, se reporta la neutralización de tres integrantes de esta estructura criminal, mientras que las maniobras operacionales continúan en desarrollo en zona rural de este municipio.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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