A una comisión humanitaria fueron entregadas 13 personas que permanecían en poder del ELN en la región del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

A una comisión humanitaria en la región del Catatumbo fueron entregadas 13 personas que permanecían secuestradas por el ELN en esta zona del país.

Esta comisión estuvo conformada por la Iglesia Católica en cabeza del obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Defensoría del Pueblo de Ocaña.

A pesar de que se desconoce las identidades de las víctimas que lograron su libertad, la comisión sí dio a conocer que hablaron con estas personas, quienes les manifestaron que se encuentran en buen estado de salud.

Hasta el momento no se conocen mayores datos de la manera como se desarrollo esta liberación. Sin embargo, integrantes de la comisión humanitaria destacaron la importancia de adelantar este tipo de acciones encaminadas a proteger la vida y dignidad de las personas que han sido afectadas por el conflicto que se registra en la región del Catatumbo.

Al mismo tiempo hicieron un llamado al ELN para que continúen dejando en libertad a aquellas personas que tienen bajo su poder, respetando así las normas del DIH.