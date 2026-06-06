Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 jun 2026 Actualizado 12:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Soldados de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional custodian las vías en Norte de Santander

Autoridades piden a los viajeros precaución en las vías, teniendo en cuenta las lluvias que se han presentado en varias zonas del departamento.

Ejército en las vías de Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Ejército en las vías de Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Ejército en las vías de Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Tropas del la Trigésima Brigada del Ejército Nacional se desplegaron por los principales corredores viales de Norte de Santander, para blindar las carreteras del departamento, en el marco del primer puente festivo del mes de junio correspondiente a la celebración religiosa del Corpus Christi.

En el marco del plan institucional “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”, las tropas instalaron puestos de control y realizan labores de acompañamiento y registro en las carreteras del departamento, con el propósito de contrarrestar el accionar delictivo y brindar seguridad a conductores y pasajeros.

"En este fin de semana festivo queremos extender una invitación cordial para todos los colombianos y extranjeros que quieran visitar nuestro departamento de Norte de Santander. Los soldados de la Trigésima Brigada estaremos brindando seguridad sobre los principales ejes viales, secundarios y terciarios para que usted se desplace con tranquilidad sobre ellos“, dijo el Teniente Coronel Jhonnatan Arcos Enciso. comandante del Grupo de Caballería Mediano N.º5 General Hermógenes Maza.

Agregó que al tiempo que custodian las vías continuaran con “las operaciones en áreas profundas con el fin de brindar seguridad y continuar la ofensiva en contra de los grupos armados organizados”.

Las autoridades piden a los viajeron reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas 147 y 107.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir