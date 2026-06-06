Soldados de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional custodian las vías en Norte de Santander

Norte de Santander

Tropas del la Trigésima Brigada del Ejército Nacional se desplegaron por los principales corredores viales de Norte de Santander, para blindar las carreteras del departamento, en el marco del primer puente festivo del mes de junio correspondiente a la celebración religiosa del Corpus Christi.

En el marco del plan institucional “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”, las tropas instalaron puestos de control y realizan labores de acompañamiento y registro en las carreteras del departamento, con el propósito de contrarrestar el accionar delictivo y brindar seguridad a conductores y pasajeros.

"En este fin de semana festivo queremos extender una invitación cordial para todos los colombianos y extranjeros que quieran visitar nuestro departamento de Norte de Santander. Los soldados de la Trigésima Brigada estaremos brindando seguridad sobre los principales ejes viales, secundarios y terciarios para que usted se desplace con tranquilidad sobre ellos“, dijo el Teniente Coronel Jhonnatan Arcos Enciso. comandante del Grupo de Caballería Mediano N.º5 General Hermógenes Maza.

Agregó que al tiempo que custodian las vías continuaran con “las operaciones en áreas profundas con el fin de brindar seguridad y continuar la ofensiva en contra de los grupos armados organizados”.

Las autoridades piden a los viajeron reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas 147 y 107.