En Quindío, Policía capturó 2 hombres con circular roja de Interpol solicitados en Argentina y Chile

Uno de los capturados en Quindío con circular roja de Interpol. Foto: Cortesía Policía

Armenia

En el Quindío, la Policía capturó a dos hombres con circular rojo de interpol con órdenes de captura vigentes en Argentina y Chile por delitos como homicidio, y abuso sexual.

Policía en el Quindío logra la captura de dos hombres con circular roja de INTERPOL toda vez que eran requeridos por las autoridades de Chile y Argentina.

Es así como inicialmente se materializa la retención de un hombre colombiano de 35 años de edad, por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL con el apoyo de unidades de la Estación de Policía La Tebaida.

Allí los uniformados evidenciaron que portaba documentos que no correspondían a su identidad real y al constatar en los sistemas de información, se estableció que presenta una solicitud judicial internacional por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante indicó “Esta persona está vinculada en los hechos ocurridos el día 9 de marzo de 2025, al interior del edificio ubicado en la Avenida Presidente Balmaceda N° 2610, comuna de Santiago de Chile, donde junto a otro hombre y portando armas de fuego, arremeten contra la víctima identificada como Juan Camilo Molina, momentos en que estaba estacionando su vehículo, quedando gravemente herido y falleciendo posteriormente en centro hospitalario debido a las lesiones”

Cortesía Policía, Quindío

Por consiguiente, el capturado es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de la documentación correspondiente por vía diplomática, con el fin de expedir la orden de captura con fines de extradición.

Segundo caso

El segundo caso hace referencia a la retención por notificación de circular roja a ciudadano de nacionalidad extranjera de 29 años de edad, solicitado por las autoridades de Argentina.

Es así como en las instalaciones de Migración en la ciudad de Armenia se le da a conocer el requerimiento emitido por las autoridades judiciales de Argentina por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Cortesía Policía, Quindío

Esta retención fue materializada por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, mediante análisis de información y despliegue de capacidades investigativas.

Por consiguiente, es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de la documentación correspondiente por vía diplomática, con el fin de expedir la orden de captura con fines de extradición.