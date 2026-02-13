Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 14:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Armenia

Un reconocido abogado fue capturado en Armenia y es señalado del envío de drogas a EE.UU.

En pleno centro de Armenia funcionarios de la Interpol capturaron a un reconocido abogado sindicado de liderar una organización criminal internacional

Abogado capturado en Armenia- cortesía

Abogado capturado en Armenia- cortesía

Armenia

En pleno centro de Armenia funcionarios de la Interpol capturaron a un reconocido abogado sindicado de liderar una organización criminal internacional dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa

En efecto en el centro de la ciudad se llevó a cabo la captura del reconocido abogado Rubén Dario García de 69 años de edad.

Más información

A través de las redes sociales, el general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional informó que en un trabajo articulado entre la institución e Interpol llevaron a cabo la retención de dos ciudadanos colombianos requeridos por autoridades de EE. UU. por los delitos de tráfico internacional de estupefacientes y concierto para delinquir.

Sostiene que los retenidos serían cabecillas de la organización criminal internacional ‘The Devils’, estructura dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, afectando la seguridad global y

financiando economías ilegales.

Es importante anotar que el abogado fue gerente de la desaparecida TeleArmenia y ocupó cargos públicos especialmente en el gobierno de la exgobernadora del departamento del Quindío Belén Sánchez.

Vanessa Porras Valderrama

Vanessa Porras Valderrama

Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir