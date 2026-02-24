En Armenia, la Dijín de la Policía capturó a un alemán solicitado en extradición por estafa

Armenia

La Dijín de la Policía Nacional en coordinación con Fiscalía General de la Nación y el apoyo de autoridades de Francia, en Armenia Quindío capturó con fines de extradición al ciudadano alemán conocido como “El Rey”, requerido por el delito de estafa, para cumplir 3 sentencias condenatorias.

El ciudadano alemán identificado como Jurgen Lubke, conocido como alias El Rey, requerido en Europa por el delito de estafa fue capturado en operativo realizado por personal de la Dijín de la Policía que llegaron hasta la ciudad de Armenia y detuvieron en plena vía pública de la ciudad al extranjero.

Alias “Rey”, según la investigación de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia habría estafado a ciudadanos alemanes y españoles por 154.500 euros usando empresas ficticias de transporte.

En 2023 creó otra empresa falsa en Armenia, Quindío para continuar con estafas y lavado de activos. Es requerido por Alemania.

El ciudadano luego de ser capturado en la ciudad de Armenia, será trasladado a la ciudad de Bogotá donde será dejado a disposición de la autoridad competente para luego iniciar su proceso de extradición hacia Alemania.

No es la primera vez que, en Armenia, agencias de seguridad internacionales capturan ciudadanos sean colombianos o extranjeros involucrados en delitos transnacionales.