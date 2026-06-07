Asesinada contratista de Suárez que además trabajaba en la Defensa Civil

Suárez - Cauca

En el municipio de Suárez, Cauca hay rechazó por el asesinato de Adriana Agredo, contratista de la alcaldía que se desempeñaba como reguladora de tránsito e integrante de la Defensa Civil.

Según los reportes iniciales, hombres armados la atacaron a disparos en las inmediaciones de su vivienda en las últimas horas.

La víctima ya había sufrido las consecuencias de la violencia cuando el pasado 23 de enero fue secuestrada por un grupo armado ilegal. Estuvo desaparecida durante más de 15 días antes de ser liberada.

La alcaldía lamentó lo sucedido y destacó la dedicación de Agredo al servicio público y el bienestar de las comunidades.

“Este doloroso hecho enluta a nuestro municipio. La violencia una vez más nos golpea y nos recuerda la realidad difícil que enfrentan nuestras comunidades”, señaló la administración municipal, que también envió condolencias a la familia.

Ante la persistencia de los sucesos violentos en el territorio de Suárez, las autoridades hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que refuerce la presencia estatal y garantice la seguridad de los habitantes con medidas efectivas.

En el municipio opera la estructura Jaime Martínez de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.