Nueva versión de ‘Circasia huele a café’ para promover la cultura cafetera en el Quindío

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Armenia

Este sábado 6 y domingo 7 de junio se vivirá la séptima versión de la feria en la plazoleta del mirador Alto de la Cruz del municipio que busca incentivar la cultura, el entretenimiento y la tradición del café.

Inicialmente, el presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que año tras año se ha venido fortaleciendo el evento articulando esfuerzo con gremios y autoridades del departamento. Afirmó que es un evento familiar donde tendrán diferentes actividades con más de 50 expositores, 20 caficultores y el resto empresarios que impulsarán las diferentes marcas.

Recordó que las anteriores versiones han sido muy exitosas donde crece la cultura cafetera y por eso lo clave del respaldo de la ciudadanía en esta nueva versión.

Comité de cafeteros

Asimismo, el director del comité de cafeteros del departamento José Martín Vásquez considera es un espacio para fortalecer los cafés especiales y que permitirá a los caficultores ofrecer los productos alrededor de impulsar el consumo de un buen café.

Reconoció que esta feria es una de las más representativas del departamento que integra los municipios que se conocen del plan entre esos Montenegro y Quimbaya.

Dijo que la idea también es motivar a los diferentes empresarios a buscar este tipo de eventos para participar de los concursos, agenda académica y espacios para fortalecer la dinámica productiva y comercial.

Participante del evento

Por último, Cristian Aguirre es uno de los participantes del evento y resaltó que estarán vinculados con la experiencia de la tostión y catación durante el domingo 7 de junio desde las 10:30 a 11:30 de la mañana.

Reconoció que es evidente el auge de los cafés especiales y los caficultores que se interesan por vender marca donde es clave este tipo de espacios con el fin de visibilizarse.

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Además, dijo que se está evidenciando como los jóvenes se interesan por estos procesos lo que fortalece el relevo generacional de los cafeteros del departamento.

Vale resaltar que los horarios serán entre las 10 de la mañana y 7 de la noche los dos días del puente festivo.