El artista Blessd fue denunciado en la Fiscalía por presunto secuestro y lesiones personales

El cantante oriundo de la ciudad de Medellín, Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, fue denunciado ante la fiscalía por un presunto caso de secuestro y lesiones personales, donde la víctima, sería otro reconocido cantante del género urbano en Colombia.

Según el documento revelado por El Tiempo, la persona que aparece como denunciante sería Iván Andrés Galindo Navia, el manager del artista caleño Emanuel Cortés Herrera, también conocido como Pirlo.

La información saldría a la luz, luego de que se revelaran datos de gran importancia que fueron detallados en un informe realizado por el fiscal 14 especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas.

Según el denunciante, los hechos se habrían dado en mayo de 2024, luego de la grabación del videoclip de la canción WYA Remix Black and Yellow, donde coincidirían diferentes artistas, entre ellos, Blessd y Pirlo.

El manager de Pirlo declaró así lo sucedido:

Según las declaraciones realizadas por el manager de Pirlo, él, su representado y su equipo, habían sido citados en una casa ubicada en el sector de las Palmas, donde se encontraba el artista Blessd, con su manager Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, y varias personas encapuchadas.

Esta citación, tenía como fin enfrentar el equipo del artista caleño, pues se les acusaba de robar algunas joyas pertenecientes al cantante paisa. Según la declaración juramentada, que fue revelada por El Tiempo, Galindo aseguró que fueron golpeados, amenazados, desnudados y los obligaron a entregar sus celulares con las claves de los mismos.

Además, declaró que en el sitio se encontraba una mujer con un traje antifluidos, quien les tomó pruebas de sangre. Pues como se estableció en la declaración, el equipo de Blessd aseguraba que la persona que robo sus joyas, dejó rastros de sangre, y, por tanto, con dichas muestras se asegurarían si los rastros coincidían o no con las pruebas de algún integrante del equipo de Pirlo.

Por último, en la declaración se estableció que fueron liberados luego de una hora y media de encontrarse retenidos en la propiedad, sin embargo, antes de abandonar el sitio, se les amenazó con que si contaban lo ocurrido, serían asesinados.

¿Qué han dicho los implicados?

Mientras tanto, el caso se mantiene en etapa de investigación, por lo que aún no hay una audiencia de imputación por lo sucedido. Por su parte, el manager del cantante caleño comentó por medio de sus redes sociales, que la denuncia no se trataba de ‘poner quejas’, pues estableció lo siguiente “Querían fabricarme un caso legal con mi sangre e incriminarme con investigadores y toda la pantomima para llevarme ante la fiscalía, meterme a la cárcel, enredar a Pirlo y apagar la industria en Cali, pues tocó adelantarme”.

Por otro lado, el abogado de Blessd, Luis Ángel López, declaró al medio de comunicación El Tiempo, que los señalamientos son falsos, pues los denunciantes han modificado su versión en distintas ocasiones, y, por tanto, no quieren darle reflectores a esa denuncia.

