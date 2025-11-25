¡Histórico! Blessd deslumbró en Bogotá con un show memorable en el Vive Claro: regaló una casa

El sábado, 22 de noviembre, el artista colombiano Blessd reunió a miles de seguidores en un evento con sold out en Vive Claro Distrito Cultural, donde presentó un espectáculo de más de tres horas que emocionaron al público.

Desde las primeras horas, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en actividades, generando un ambiente de fiesta.

Westcol en el Vive Claro

Westcol abrió la jornada con un DJ set que puso a bailar a los presentes y marcó el inicio de la celebración musical. Su presentación sirvió como antesala ideal para la entrada de Blessd, quien apareció entre ovaciones y cánticos.

Así inicia el show de Westcol y con palabras a Blessd y su Vive Claro pic.twitter.com/nCD4juEJsr — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 23, 2025

Show de Blessd en Bogotá

Durante el show, el cantante interpretó varios de sus éxitos más reconocidos, entre ellos:

“Medallo”, una de las canciones urbanas más influyentes de los últimos años y pieza clave en su proyección internacional.

"Tendencia Global", sencillo que lo impulsó a figurar con fuerza en listas digitales y emisoras.

Temas como "Imposible", "Si Sabe" y "Quién TV", que consolidaron su presencia en la escena urbana desde 2021.

El repertorio incluyó también nuevas versiones de canciones que han acompañado su crecimiento artístico, reforzando su vínculo con el público que lo ha apoyado desde sus primeros lanzamientos.

Blessd regaló una casa en su show

Blessd se mostró cercano en todo momento, agradeciendo a Bogotá por ser una de las primeras ciudades en respaldarlo en su proceso musical. Sus palabras generaron múltiples muestras de cariño desde el público.

El instante más conmovedor llegó cuando el artista decidió sorprender a una asistente del evento regalándole una casa, gesto que desató aplausos, llanto y una ovación generalizada. La acción se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y reafirmó la imagen del cantante como un artista conectado con su audiencia y comprometido con devolver parte del apoyo que ha recibido.

Blessd regala una casa a una fan en Vive Claro pic.twitter.com/Hb9yWmXDwf — Laura Rojas (@SoyRojasLaura) November 23, 2025

Show de Blessd en Vive Claro

La presentación de Blessd fue más que un concierto: simbolizó el encuentro entre un artista en ascenso y una ciudad que ha sido clave en su camino. La noche confirmó el papel de Vive Claro como un punto central para el entretenimiento.

El espectáculo también puso en evidencia la solidez operativa de Vive Claro Distrito Cultural. La llegada y salida del público se desarrolló con fluidez, gracias a un trabajo logístico que incluyó personal de apoyo, rutas claras y medidas de seguridad apropiadas.

El distrito continúa posicionándose como un referente cultural del país, impulsado por su modelo sostenible basado en gestión eficiente de materiales, control de ruido, accesibilidad universal y reducción de residuos. Cada evento genera empleo para miles de personas, convirtiéndose en un motor económico y social para Bogotá.