Boca Juniors se queda sin técnico: Néstor Lorenzo, entre los opcionados de Riquelme

Boca Juniors anunció oficialmente este martes la salida del entrenador del primer equipo, Claudio Úbeda, tras poco más de medio año en el cargo y días después de la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores tras la derrota ante Universidad Católica.

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“El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo”, anunció la institución a través de la red social X. Además, agradeció al entrenador y a su equipo por “el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club”.

La comunicación oficial llega un día después de que la dirección deportiva del club le comunicara al ‘Sifón’ que su contrato, que vence a finales de junio, no sería renovado.

Úbeda había asumido en octubre del año pasado, tras el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante.

El técnico deja así el cargo tras ocho meses en los que dirigió un total de 32 partidos oficiales, con un saldo de 17 triunfos, siete empates, ocho derrotas y ningún título.

En ese período, el equipo azul y oro fue eliminado tempranamente del Clausura 2025 y, tras un comienzo prometedor, también quedó fuera de la lucha por el Apertura 2025 tras caer el pasado 9 de mayo ante Huracán en los octavos de final.

Lorenzo, uno de los opcionados al banquillo Xeneize

Juan Román Riquelme, presidente del club, buscará ahora a un nuevo entrenador que inicie el próximo 18 de junio la pretemporada con la mira puesta en cambiar de página y lograr algún trofeo en el segundo semestre.

Entre los opcionados, según la prensa argentina, aparece el nombre de Néstor Lorenzo, quien termina su contrato con la Selección Colombia después del Mundial 2026. Recientemente, TyCSports lo puso entre los principales candidatos, junto al Turco Antonio Mohamed.

No obstante, uno de los inconvenientes para la eventual llegada de Lorenzo radican en que Boca necesita iniciar su preparación y Lorenzo estará con la Tricolor en el Mundial. Si bien se desconoce hasta qué instancia avanzará la Selección Colombia, es un pero partiendo de la necesidad que tiene el cuadro argentino de segur avanzando en la Sudamericana.

El primer partido del Xeneize después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el próximo 22 de julio en La Bombonera ante O’Higgins por los dieciseisavos de final de la Sudamericana, competición a la que accedió tras quedar tercero en el grupo D de la Libertadores.