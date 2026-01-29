Bogotá ya recibió el giro por parte de MinEducación para pagarle el salario a los docentes

Bogotá D.C

A las 11:23 de la mañana de este jueves 29 de enero, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia , anunció que recibieron el giro de los recursos por parte del Ministerio de Educación que estaban esperando, para pagar el salario a los más de 30 mil docentes de la capital.

“Ojalá el Ministerio de Educación no vuelva a incumplir el acuerdo con Bogotá que permite pagar a nuestros maestros tres días hábiles antes de terminar el mes”, señaló la secretaria.

Vale recordar que esta semana se desató una polémica porque el Distrito acusó al Ministerio de incumplir con un acuerdo que tenían, según Segovia, de girar los recursos en el tiempo correcto para que los profesores reciban el pago tres días hábiles antes de terminar el mes.

Ante estas acusaciones, la viceministra de Educación, Maritza Molina, en diálogo con 6AM W de Caracol Radio afirmó que no existen retrasos en el giro de recursos para el pago de los maestros en Bogotá y que las transferencias se realizan dentro de los plazos establecidos por la ley.

Con la recepción de los recursos en la mañana de este jueves 29 de enero, Segovia afirmó que los docentes recibirán el pago este viernes 30 de enero.