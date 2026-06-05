Condenan a más de 38 años de prisión a un hombre que cometió feminicidio en Cartagena

Las pruebas aportadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con función de conocimiento de Cartagena condenara a Harold Enrique Martínez Cantillo.

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La decisión se fundamenta en hechos registrados el 13 de julio de 2025 en un parqueadero del barrio Chino de la capital bolivarense, donde el procesado de 27 años golpeó a su expareja con objetos contundentes, además de causarle múltiples heridas con arma blanca.

La Fiscalía determinó que el ataque obedeció a que la víctima se negó a retomar la relación afectiva con su excompañero sentimental. Producto de la agresión la mujer, de 47 años, falleció dos meses después en el centro médico al que fue trasladada.

Por esto Martínez Cantillo deberá pagar 38 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado. Esta decisión se encuentra en firme.