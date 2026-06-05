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05 jun 2026 Actualizado 14:06

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Un hombre mató a su barbero en el Valle por un disgusto en el corte de cabello

La víctima fue atacada a disparos dentro de una barbería

Homicidios/Colprensa

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Un hombre de 37 años fue asesinado a tiros en el municipio de Restrepo, centro-occidente del Valle del Cauca, en hechos ocurridos al interior de una barbería donde trabajaba como barbero.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, la víctima habría sostenido una discusión con un cliente, presuntamente relacionada con el valor o el resultado de un corte de cabello. La situación derivó en un intercambio verbal que terminó en un ataque armado.

Según los testimonios conocidos por los investigadores, tras la discusión el presunto agresor sacó un arma de fuego y disparó contra el barbero, para luego huir del lugar.

La víctima fue identificada como Deiner Eliecer Angulo, quien fue trasladada de urgencia al Hospital San José de Restrepo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció mientras recibía atención médica.

Los hechos, ocurridos en el barrio El Alto, son materia de investigación por parte de la Policía Judicial. Las autoridades realizaron la inspección técnica al lugar y adelantan la recolección de evidencias, así como la revisión de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para identificar, ubicar y capturar al responsable del homicidio.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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