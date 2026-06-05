Emergencia humanitaria en el Valle del Cauca por cierre de cerca de dos mil servicios de salud

La situación de prestación de servicios de los vallecaucanos en la actualidad es dramática. Siguen sin la entrega de medicamentos.

El Valle del Cauca declara emergencia humanitaria en salud ante el cierre de cerca de dos mil servicios de salud y una ocupación de hasta el 220% en los servicios de alta complejidad y urgencias.

La declaratoria de emergencia humanitaria en salud abarca a 40 municipios del Valle del Cauca.

Las autoridades de salud del departamento advierten que la situación de prestación de servicios de los vallecaucanos en la actualidad es dramática.

Se sigue sin la entrega de medicamentos y una oferta de servicios disminuida, que ha provocado una desatención de los pacientes, lo que produce un empeoramiento de la enfermedad y un incremento de la mortalidad esperada.

Luego de decretar la emergencia humanitaria, se adelantará “una acción popular que se interpondrá en las siguientes horas al Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRESS y la Superintendencia Nacional de Salud”.

Por el momento, el departamento se mantendrá en alerta amarilla, se intervendrá por medio del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, los procesos de referencia y contrarreferencia que presenten demoras injustificadas.

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