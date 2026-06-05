La Selección Colombia femenina de Fútbol va por el cupo mundialista ante Uruguay en Cali

La Selección Colombia femenina está lista para afrontar uno de los compromisos más importantes de su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Hoy viernes, a las 6:00 de la tarde, el estadio Pascual Guerrero de Cali será escenario del duelo frente a Uruguay por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega a la recta final del torneo dependiendo de sí mismo para asegurar la clasificación directa al Mundial. Colombia comparte el liderato del certamen junto a la selección argentina con 14 puntos y una victoria ante las uruguayas le permitiría sellar matemáticamente su presencia en la cita orbital de Brasil.

Durante la semana, el combinado nacional realizó sus entrenamientos en la sede deportiva del Deportivo Cali, donde ajustó los últimos detalles para un encuentro que puede marcar el cierre exitoso de la fase clasificatoria en condición de local.

Una de las principales novedades de la convocatoria es el regreso de Mayra Ramírez, quien vuelve a integrar la nómina nacional tras superar una lesión que le impidió participar en las anteriores jornadas. La atacante será una de las principales cartas ofensivas de Colombia junto a figuras como Linda Caicedo y Leicy Santos, esta última máxima goleadora del torneo con cuatro anotaciones.

La selección también contará con una importante representación vallecaucana dentro de la convocatoria. Las jugadoras convocadas son Daniela Caracas, Ilana Izquierdo, Jorelyn Carabalí, Linda Caicedo, Luisa Agudelo y Wendy Bonilla, quienes representan el protagonismo que ha tenido el Valle del Cauca en el crecimiento del fútbol femenino colombiano.

Además del objetivo deportivo, las jugadoras destacaron la conexión especial que existe entre la selección y la capital vallecaucana. La delantera Gisela Robledo aseguró que Cali se ha convertido en un verdadero hogar para el equipo nacional y expresó su deseo de ver las tribunas del Pascual Guerrero completamente llenas.

Los antecedentes recientes respaldan el buen momento de Colombia en Cali. En la anterior doble jornada disputada en abril, la selección derrotó 2-1 a Venezuela y posteriormente superó 2-0 a Chile, resultados que la consolidaron en la parte alta de la clasificación.

El compromiso ante Uruguay será el último partido de Colombia como local en esta Liga de Naciones. Posteriormente, el combinado nacional cerrará su participación visitando a Paraguay el próximo 9 de junio.

La importancia de Cali dentro del proyecto deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol también quedó ratificada recientemente con el anuncio de una nueva sede federativa en la ciudad, fortaleciendo el vínculo entre la capital vallecaucana y el desarrollo del fútbol femenino nacional.