Cayó ‘Piquiña’, presunto guerrillero de disidencias Farc acusado de sembrar terror en Dagua, Valle

Tropas del Ejército Nacional capturaron en Cali a alias ‘Piquiña’, presunto integrante de las milicias urbanas del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura que delinque bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La detención fue realizada por uniformados del Gaula Militar Valle mediante una orden judicial y un allanamiento efectuado en una vivienda ubicada en el barrio Conquistadores, en el occidente de la capital vallecaucana. Según las autoridades, la operación fue posible gracias a labores de seguimiento, vigilancia e inteligencia militar.

De acuerdo con la información preliminar, alias ‘Piquiña’ es hermano de alias ‘Pacheco’, señalado cabecilla principal de la comisión Dagua de esta estructura armada ilegal. Inicialmente habría integrado una Red de Apoyo donde escaló hasta convertirse en uno de sus principales coordinadores.

Las autoridades indicaron que su accionar criminal se concentraba en el municipio de Dagua, donde presuntamente recopilaba información de inteligencia para el grupo armado y participaba en acciones contra la población civil y la Fuerza Pública tanto en zonas urbanas como rurales.

Entre los hechos que se le atribuyen figura su presunta participación en el hostigamiento contra la estación de Policía de Dagua y tropas del Ejército en el corregimiento de El Danubio durante 2023, ataque en el que fue asesinado un soldado profesional. Asimismo, habría participado entre 2024 y 2025 en acciones armadas contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal, situación que, según las autoridades, contribuyó al desplazamiento forzado de varias familias de la vereda El Placer.

La investigación también señala que alias ‘Piquiña’ estaría involucrado en el cobro de extorsiones, homicidios selectivos, reclutamiento de menores de edad, actividades de inteligencia delictiva y la planeación de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Cali y municipios cercanos.

El Ejército aseguró que esta captura representa un golpe importante para la estructura armada, al afectar sus capacidades de inteligencia, coordinación de acciones criminales y fuentes de financiación derivadas de las extorsiones a comerciantes y habitantes de la región.