“Debe ser resuelto por jueces”: Mauricio Pava sobre suspensión de capturas al Clan del Golfo

El abogado Mauricio Pava en entrevista con Caracol Radio se refirió a la demanda que presentó ante el Consejo de Estado para frenar la implementación de las zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo, al considerar que representan un riesgo para la institucionalidad y el control territorial del Estado.

Durante la conversación, Pava explicó que la acción judicial busca suspender la resolución expedida por el Gobierno nacional mientras se toma una decisión de fondo sobre su legalidad. Según dijo, la preocupación central es que en varias regiones del país estas estructuras criminales ya ejercen control sobre los territorios.

“Mire, oí en una entrevista al alcalde de Tierralta y él básicamente decía que esos territorios están bajo control territorial del Clan del Golfo en su totalidad”, afirmó el abogado, quien sostuvo que incluso las autoridades locales y comunidades terminan dependiendo de canales manejados por la organización ilegal para resolver situaciones relacionadas con secuestros o seguridad.

El jurista cuestionó además si realmente existe presencia efectiva del Estado en esas zonas y si allí se está garantizando el cumplimiento de la Constitución. En ese sentido, recordó que la Corte Constitucional estableció desde 2023 que este tipo de territorios solo podrían habilitarse bajo un marco jurídico claro.

En medio de la entrevista, Pava comparó la discusión actual con episodios ocurridos durante la época del cartel de Medellín y aseguró que el país históricamente ha sostenido el principio de que las organizaciones criminales deben someterse a la justicia y no al contrario.

“Las personas, la delincuencia común y los grupos al margen de la ley se someten a la justicia, pero la justicia no se somete a ellos”, sostuvo.

El abogado también habló sobre el choque institucional entre el Gobierno nacional y la Fiscalía General por la negativa de suspender órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo. Pava respaldó la postura de la fiscal general Luz Adriana Camargo y afirmó que cualquier controversia deberá ser resuelta por los jueces.

“La Fiscalía dijo que no suspendieran las órdenes de captura hasta tanto no se cumplieran las condiciones que fueron comunicadas. Yo estoy de acuerdo con la posición de la Fiscalía”, afirmó.

Según explicó, si el Gobierno considera que la decisión es equivocada, deberá acudir ante las cortes para demandarla y solicitar medidas cautelares.

En otro de los temas abordados en la entrevista, Pava se refirió al reciente caso de un pasajero disruptivo que obligó el regreso de un vuelo de Avianca entre Bogotá y Madrid por presuntas conductas obscenas contra una mujer.

El abogado, quien representa a la aerolínea, aseguró que la empresa ya trasladó el caso a las autoridades y adelantará acciones civiles y patrimoniales contra el pasajero involucrado.

“En 2025 hubo 572 reportes de perturbaciones por parte de pasajeros y en 2026 van 212. Avianca no va a tolerar ninguna condición que afecte a otros pasajeros o a las tripulaciones”, concluyó.

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