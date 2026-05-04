Aeropuerto El Edén de Armenia sin vuelos internacionales por cierre de Spirit, buscan alternativas

Armenia

El aeropuerto internacional El Edén de Armenia se quedó sin vuelos internacionales con el cierre de operaciones de la aerolínea Spirit Airlines que tenía vuelos todos los días hacía Estados Unidos, lo que impactará la competitividad, la conectividad y el turismo.

La aerolínea Spirit Airlines estaba operando con vuelos todos los días por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia en la ruta hacia Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos y así lo hacía desde hace 17 años, ahora cientos de viajeros no solo del Quindío, sino del eje cafetero y el norte del Valle del Cauca son los afectados.

Ante el anuncio del cese de operaciones de Spirit Airlines y la consecuente afectación de la conectividad internacional del Aeropuerto Internacional El Edén, ANATO Eje Cafetero inició una gestión directa con aerolíneas nacionales e internacionales para solicitar la evaluación urgente de nuevas operaciones desde y hacia Armenia.

La gestión se viene adelantando con compañías como Avianca, LATAM, JetBlue, American Airlines y Jet SMART, con el propósito de presentarles el potencial comercial, turístico y operativo del Quindío, así como la oportunidad que representa atender un mercado que ya fue validado durante más de 17 años por la operación de Spirit en la ruta Armenia–Fort Lauderdale.

Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO y empresario del sector turístico del Quindío “Es importante dejar claro que la salida de Spirit no responde a una falta de mercado en Armenia. Por el contrario, durante más de 17 años esta ruta demostró una demanda real, sostenida y con alto potencial. Hoy lo que existe es una oportunidad concreta para que otra aerolínea llegue a atender un mercado que ya está probado”

Desde ANATO han resaltado que El Edén cuenta con condiciones operativas competitivas, ubicación estratégica en el corazón del Eje Cafetero, influencia sobre un mercado regional ampliado y una oferta turística consolidada, factores que hacen del Quindío un destino atractivo para la expansión aérea.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, señaló que el cierre de operaciones representa un golpe significativo para la conectividad regional y el flujo de visitantes hacia el Quindío.

No obstante, la funcionaria destacó que, de manera anticipada, el Gobierno departamental ya venía adelantando gestiones con aerolíneas nacionales e internacionales, en articulación con gremios como ANATO, la Cámara de Comercio y el Comité Intergremial, con el objetivo de abrir nuevas rutas que conecten al Quindío con destinos estratégicos.

Entre las alternativas en estudio se encuentran frecuencias hacia ciudades como Bogotá, Medellín y la Costa Caribe, así como rutas internacionales hacia Panamá y el estado de La Florida EE. UU.

Estas gestiones se fortalecieron durante la más reciente edición de la Vitrina Turística de ANATO, donde se lograron acercamientos y compromisos con diferentes aerolíneas, los cuales continúan en proceso.

Aunque se trata de un trámite que requiere tiempo, desde el Gobierno del Quindío se reitera el compromiso de avanzar en la recuperación de la conectividad aérea, entendida como un factor clave para la competitividad turística y el desarrollo económico del departamento.